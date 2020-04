L’Unicef et les journalistes, ensemble contre le covid-19

A Nouakchott, la campagne de prévention contre le covid-19 menée par le Réseau des journalistes mauritaniens pour les droits de l’homme (RJMDH), en partenariat avec l’Unicef, bat son plein. Après Tevragh Zeina où les relais communautaires du Réseau se sont rendus la semaine dernière auprès des familles pour présenter les mesures barrières qu’il faut adopter face à la pandémie, insistant le cas échéant sur le « lavage des mains » c’était au tour du Ksar, et d’El Mina, ce lundi 6 avril.

Ainsi, après avoir accroché sur les murs publics des affiches et autres flyers aux messages préventifs contre le covid-19, les journalistes et leurs relais communautaires entamèrent des séances d’explication au sein des familles, les centres commerciaux, les marchés et dans les rues. Il s’est agi de décrire la pandémie et de démontrer, comment, avec des attitudes simples, elle peut être évitée. Outre les mesures d’hygiène qu’il faut observer, la caravane de sensibilisation a largement développé des messages sur le « lavage des mains » soulignant la nécessité d’user du savon à l’occasion et surtout d’insister sur le lavage de toutes les parties des mains.

Faut-il rappeler que la campagne de sensibilisation contre le coronavirus menée à Nouakchott par le RJMDH avec la collaboration de l’Unicef a été lancée le 28 mars dernier et se poursuit jusqu’à la mi-avril.