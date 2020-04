Communiqué de presse de la CVE/VR

La CVE/VR qui se veut à l´avant-garde de la lutte contre la propagation de la pandémie dite du Covid-19 dans notre pays invite de nouveau les populations à observer le respect le plus scrupuleux des recommandations relatives aux règles d´hygiène et de se conformer aux instructions sécuritaires restreignant notamment notre liberté de mouvement. Cet élan patriotique ne doit cependant pas servir de prétexte pour ouvrir la porte aux excès et aux exactions à l´encontre de nos populations, en particulier celles de la vallée qui ont vécu un contact traumatique avec l´armée pendant événements de 1989. D´ores et déjà l´on a vu une mise en quarantaine dans des conditions inacceptables à Kaëdi où les personnes censées être isolées se retrouvent à trois dans une même chambre. A Dolol, dans le département de Maghama, ce sont des paysans partis chercher pitance dans leurs champs situés dans une île qui ont été bloqués pendant près d´une journée sans possibilité de rentrer chez eux. La loi doit-être appliquée avec compréhension et pédagogie par les forces armées et de sécurité pour éviter de réveiller le traumatisme subi par ces populations au service desquelles elles sont censées agir. Par ailleurs, le défi du Covid-19 ne pourrait-être relevé que dans la transparence et non dans l´opacité qui caractérise depuis quelques temps la gestion de la pandémie dans notre pays tant dans la communication du ministère de la santé que dans le choix arbitraire du nombre de familles devant bénéficier de l´assistance de l´Etat et encore plus dans les critères retenus pour l´identification de ces familles. On ne peut confiner les populations et leur refuser toute assistance. Il est primordial que chaque Mauritanien se sente pleinement respecté dans sa dignité y compris dans son droit à l´information. C´est à ce prix que nous pourrons triompher de cette pandémie.

Nouakchott, le 5 avril 2020

La Cellule de Communication