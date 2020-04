COVID 2019: Plus de 1360 confinés en Mauritanie

Le nombre des confinés sanitaires a atteint 1368 enregistrant une augmentation qui a dépassé 100 personnes en 24 heures selon les chiffres officiels déclarés par le ministère de la santé. Dans son bulletin quotidien, le ministre a déclaré que le nombre des confinés est de 1368 dont 685 se trouvent à Nouakchott alors qu’hier (samedi 4 avril) ils n’étaient que de 1254. Ces derniers jours, le nombre de personnes confinées à augmenté à l'intérieur du pays alors qu'il a diminué à Nouakchott après la sortie du confinement de certains avant la décision de prolongation de la période de confinement de 14 à 21 jours. Dans son bulletin, le ministère a annoncé que ses services ont procédé à 70 tests dont 63 à Nouakchott, 4 au Brakna, 2 au Trarza , au Gorgol, au Tagant et au Guidimaka et un seul test à Nouadhibou. Le ministre a confirmé que le nombre de cas est de six dont un décès et deux guérisons. Le bulletin a annoncé la réception de quantités de produits préventifs offerts par la société ARISE.