Aioun : Oxfam sensibilise sur le Coronavirus

L'Ong internationale Oxfam et son partenaire national ODZASAM ont lancé ce vendredi 3 avril à partir d Aioun une vaste campagne de sensibilisation sur la prévention contre le coronavirus. Cette campagne cible dans un premier temps les communes de: Aioun, Egjert, Dweyrare, Kobeni, Hassi, Gogui et Medbougou.

Pour faire passer les messages de prévention, des équipes mobiles sillonnent les agglomérations pour diffuser des messages dans les différentes langues nationales et expliquer les dangers de la pandémie et les règles d'hygiène que les populations doivent respecter pour se prémunir contre cette maladie pour laquelle il n'existe jusqu'à présent aucun traitement préventif ni curatif, martèlent les sensibilisateurs.

La seule riposte, pourrait-on entendre à travers les hauts parleurs, dont dispose l'humanité à l'heure qu'il est pour y faire face demeure l'application des gestes barrières et le confinement.

Partant de ce constat, les sensibilisateurs rappellent aux citoyens et citoyennes les recommandations et conseils prodigués à ce sujet par les autorités sanitaires du pays et les invitent à les appliquer.

Mieux, Oxfam et ODZASAM sont à pied d'oeuvre pour accompagner et appuyer les efforts déployés par les pouvoirs publics pour endiguer la menace en diversifiant leur implication à travers de nouvelles composantes comme la distribution de produits d'hygiène dans les postes et centres de santé ou éventuellement la contribution dans la prise en charge des personnes mises en quarantaine et autres.

Moustapha

Béchir Cp Hodhs