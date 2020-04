Coronavirus: L''Institution de l'opposition démocratique entre en jeu

Le chef de file de l'opposition démocratique Brahim Ould Bekaye a supervisé mardi 31 mars 2020 avec quelques membres de son institution, notamment les représentants des partis représentés au sein de la structure une opération de distribution des produits d'hygiène et de désinfection au niveau du kilomètre 11 de la moughataa de Riyad. Selon le chef de file de l'opposition, cette activité rentre dans le cadre des efforts visant à éveiller les citoyens sur les dangers du coronavirus et les voies de s'en prémunir, confirmant la nécessité de se conformer aux instructions sanitaires liées au lavage des mains et d'éviter les salutations et les rassemblements. Le chef de file a ajouté que cette période sensible nécessite une prise de conscience générale capable de faire face aux défis de la propagation du coronavirus qui constitue aujourd'hui une véritable menace et face auquel les systèmes sanitaires des grandes puissances restent impuissants. Au cours de cette opération, 400 familles vulnérables du kilomètre 11 ont bénéficié de cette distribution. Plusieurs jeunes volontaires de la moughataa ont participé à la sensibilisation des populations.