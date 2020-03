Circulaire du ministère de la santé aux professionnels de santé: Il faut davantage de réserve

Dans la circulaire 000189 en date du 30 mars 2020, le ministre de la santé Dr Mohamed Nedhirou Ould Hamed écrit: ‘’ il m’a été donné de constater que des cadres de la santé diffusent des informations qui nuisent à l’effort national de contrôle de la pandémie COVID 19’’ et, bien qu’il loue l’engagement et les efforts du personnel de la santé depuis le commencement de cette pandémie, il appelle tous les fonctionnaires de son secteur et particulièrement ses collègues médecins à ‘’ observer de la retenue et à éviter de diffuser des informations ou des avis qui vont à l’encontre des pouvoirs publics et qui ne renforcent pas leurs positions comme référence médicale en matière d’action de santé’’. Dans la circulaire, le ministre de la santé déclare que ‘’désormais, et à compter de la diffusion de cette circulaire, toute information nuisant à l’action de lutte menée par l’ensemble du gouvernement et rendue publique à travers les médias ou les réseaux sociaux sera fermement sanctionnée selon la réglementation en vigueur’’. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, certaines publications émanant parfois de professionnels de la santé ont été largement partagées via les réseaux sociaux sur des groupes restreints. Certaines de ces publications allant même jusqu’à remettre en cause la volonté et l’action de l’administration et des services techniques d’assurer le meilleur suivi possible de la santé des populations. Dernièrement, la communication sur la découverte et la prise en charge du cinquième cas testé positif à Kaédi a fait ressortir un problème de coordination entre les services régionaux de santé et leur tutelle.