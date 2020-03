Un collectif d’acteurs publics et privés de la pêche en Mauritanie, comprenant des personnes morales et physiques, va mobiliser 10.000 tonnes de poissons pour sécuriser la consommation nationale, dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie du coronavirus (COVID-19) et soutenir l’action du gouvernement, selon des sources bien informées.

Ce stock d’une valeur globale « de plusieurs centaines de millions de MRU, comprend les espèces les plus indispensables à la consommation.

Il va grandement contribuer à la sécurité alimentaire des populations et sera géré par la Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons (SMCP) et l’Office National d’Inspection des Produits de la Pêche et de l’Aquaculture (ONISPA) ».

Ces 2 organismes publics vont distribuer le stock à raison de +100 tonnes/jour.