Conscients de leur responsabilité historique en ce moment crucial de l’histoire de notre pays et du Monde, les Partis représentés au Parlement ont tenu une réunion extraordinaire au niveau de leurs Présidents le jeudi 26 Mars 2020 sous le slogan : « Tous ensemble pour empêcher la propagation du COVID-19. »

Dans une atmosphère empreinte d’un haut degré de patriotisme et de sérieux la réunion a permis de passer en revue et d’évaluer les actions et mesures préventives et urgentes prises pour la protection contre la pandémie ainsi que les programmes visant à en atténuer les conséquences économiques et sociales.

Partant de leur responsabilité historique, les leaders de partis politiques ayant assisté à la réunion proclament :

1. Leur haute appréciation de la concertation que le Président de la République a engagée avec les Partis ainsi que pour des programmes de lutte contre la pandémie et les actions économiques et sociales entreprises.

2. Leur appui aux actions et mesures d’anticipation prises par le Gouvernement et leur forte insistance sur la nécessité de précision et de fermeté dans leur mise en oeuvre ainsi que sur leur flexibilité afin d’éviter la propagation de cette épidémie et d’en prévenir les éventuels développements inquiétants, en tirant les leçons de l’expérience des pays qu’elle a frappés de plein fouet.

3. Leur haute estime pour le degré élevé de patriotisme et pour l’esprit de sacrifice manifesté par les appareils et services en première ligne face à cet ennemi dévastateur avec à leur tête :

- Les équipes médicales.

- Les membres des Forces armées et de sécurité nationale.

- Les fonctionnaires et auxiliaires de l’Administration territoriale.

- Les Organismes en charge de l’éveil et de la sensibilisation, en particulier au sein des organes de presse publique et privée.

- Les organisations et réseaux de la société civile et les plateformes sur les réseaux sociaux.

4. Leur hommage pour les positions constructives des Partis politiques de la Majorité et de l’Opposition qui ont dépassé leurs divergences en ces circonstances exceptionnelles et aussi leur haute appréciation pour ce que chaque Parti a accompli dans ce cadre, ce qui justifie leur implication active dans cet effort national.

5. Leur recommandation d’adopter des dispositions exceptionnelles fondées sur des critères objectifs stricts pour assurer la transparence totale de l’exécution du programme annoncé par le Président de la République, notamment en ce qui concerne la gestion du Programme de solidarité sociale et de lutte contre le COVID-19.

6. Leur disponibilité à accompagner ce Programme par le soutien multiforme matériel et moral et leur engagement à ne ménager aucun effort pour préserver notre pays et assurer la sécurité de nos concitoyens.

7. Leurs remerciements à nos Opérateurs économiques et à l’ensemble de nos compatriotes pour leur disponibilité à mobiliser les ressources nécessaires en ces circonstances spéciales, leur appel à plus de solidarité avec tous nos concitoyens y compris ceux qui résident à l’Étranger.

8. Leur appel insistant aux citoyens et aux résidents à respecter les règles d’hygiène, de santé, de sécurité et de distanciation sociale et de façon générale à respecter les instructions émanant des Administrations spécialisées dans un esprit de discipline et de responsabilité.

9. Leur entière satisfaction pour cette initiative venue à point nommé et leur engagement à poursuivre la concertation et la coordination entre tous les Partis Politiques dans un esprit sain d’unité et de solidarité sociale.

Nouakchott le 26 mars 2020

Les Partis signataires :

- Rassemblement National pour la Réforme et le Développement

- Alliance Nationale pour la Démocratie

- Al Karama

- SAWAB

- Union des Forces Populaires

- Rassemblement des Forces Démocratiques

- Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour le Renouveau

- HIRAK Ech Chebabi

- ISLAH - Parti de l’Avant-Garde des Forces de Changement Démocratique (AFCD)

- HIWAR

- Union des Forces du Progrès (UFP)

- Union pour la République