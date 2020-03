Covid-19: Fermeture des commerces, Kaédi en quarantaine

Le gouvernement mauritanien a décidé de fermer tous les commerces sur l’ensemble du territoire national à compter du dimanche 29 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), annonce une déclaration conjointe du ministère de l’intérieur et du ministère du commerce.

Cette décision « qui vise à prévenir de nouveaux cas de contagion, excepte les magasins des produits alimentaires et les commerces de détail ».

Elle intervient après une réunion entre le président Mohamed Cheikh El Ghazouani et un comité ministériel chargé de la gestion de la crise COVID-19.

Par ailleurs « les autorités administratives et sécuritaires ont décidé de mettre en quarantaine jusqu’à nouvel, la ville de Kaédi ».

Un cinquième cas de coronavirus (COVID-19), détecté ce week-end dans cette localité, alimente la peur d’un élargissement de la chaîne de contamination.

Dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus (COVID-19), la Mauritanie, rappelle-t-on, a suspendu les vols internationaux, fermé les frontières terrestres, suspendu les prières collectives du vendredi et les déplacements inter-urbains.