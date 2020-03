Covid-19: Fin de confinement pour 20 personnes

Les autorités mauritaniennes ont annoncé ce dimanche 29 mars la fin du confinement de vingt personnes dont des nationaux et des étrangers entrés au pays le 15 mars dernier. Ce groupe, qui vient d'être élargi, a passé deux semaines à l'hôtel El khater totalement pris en charge par le gouvernement mauritanien à travers la sous-commission logistique issue de la commission ministérielle mise en place depuis quelques semaines par les autorités mauritaniennes et présidée par le premier ministre. Selon le président de cette commission logistique, ce confinement fait partie d'une batterie de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. En plus de celles comme le couvre-feu ou la fermeture des frontières mises en oeuvre depuis plus d'une dizaine de jours, les autorités ont durci le ton après le test positif au virus d'un citoyen mauritanien de Kaédi en interdisant à partir de ce dimanche à 12 heures la circulation entre les régions et en décidant de procéder à la fermeture de tous les marchés sur l'ensemble du territoire national à l'exception des commerces de vente des produits alimentaires. Les autorités ont aussi décidé d'isoler complètement le quartier de Touldé où habite le dernier malade testé positif. Pour rappel, la Mauritanie compte jusqu'à ce jour du dimanche 29 mars cinq cas d'infection au coronavirus dont deux étrangers qui ont été les premiers déclarés avant qu'un septuagénaire de 74 ans rentré au pays à bord d'un vol d'Air France le 15 mars ne soit testé positif et qu'il ait malheureusement contaminé son épouse. Le cinquième cas est celui de ce maître coranique revenu du Sénégal il ya dix jours et qui s'est présenté vendredi 27 mars aux services de l'hôpital régional de Kaedi pour être contrôlé positif au coronavirus.