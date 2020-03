Mauritanie : 200 millions d’anciennes ouguiyas non payés, GERTER Maroc saisit la BAD

Après un courrier adressé il y a quelques semaines au premier Ministre, Ismaël Bedde ould Cheikh Sidya, au sujet d’une facture non payée de 200 millions d’anciennes, en contrepartie de la fourniture de 7 camions à l’Office National de l’Assainissement (ONAS), pour aider à faire face aux inondations de 2014 et 2015 à Nouakchott,

GERTER/MAROC, entreprise privée associée à MECOMAR, passe à la vitesse

supérieure.

Constant l’absence de suite à la requête soumise au chef du gouvernement, en dépit de toutes les pièces justificatives et preuves jointes, attestant du décaissement effectif du montant par la Banque Africaine de Développement (BAD), et le versement du chèque à l’Etat, GERTER Maroc a décidé de saisir l’institution financière panafricaine,

qui a financé l’opération, en vue de faire la lumière sur cette affaire.

« Dans l’intérêt de la transparence et de la bonne gouvernance, le gouvernement doit payer cette facture, car la situation actuelle représente une véritable menace contre l’équilibre et même l’existence

de notre entreprise, qui a aidé la Mauritanie dans la gestion d’un

sérieux problème, celui des inondations dans la capitale», écrit la société marocaine.