COVID -19 : L’ADEM remet un lot de produits essentiels au Ministère de la Santé

Des membres du bureau de l’association des distributeurs d’équipements médicaux (ADEM) a remis ce vendredi matin, au ministre de la santé, un important lot de produits essentiels de prévention et de lutte contre le COVID-19. Composé de 130 cartons, ce don comprend des masques, des appareils de diagnostics et d’oxygène, des gants, du gel et des consommables divers, cet appui constitue une première réponse de l’association à l’appel des pouvoirs publics dans leur croisade contre le CORONAVIRUS.

Ce fut l’occasion pour le ministre de la santé, dans un bref échange d’allocutions, de remercier et de féliciter l’ADEM pour son geste patriotique qui ne manquera pas de renforcer les efforts des pouvoirs publics. Pour le ministre, le pays mène une guerre contre un ennemi redoutable et de ce fait, il a besoin de l’appui de tous ses fils. Le ministre a exprimé le souhait de voir ce geste susciter et renforcer l’émulation d’autres professionnels mauritaniens.

Prenant la parole, au nom de l’Association, le secrétaire général, Sall Abdoulaye Clédor a d’abord salué les efforts que le ministère de la santé ne cesse d’abattre, depuis les premiers jours pour contrer la propagation du COVID -19 dans notre pays. Il a ensuite exprimé la disponibilité de l’ADEM à accompagner le ministère tout au long de la guerre que le pays mène. « Nous nous tenons à vos côtés pour combattre cet ennemi invisible ; l’ADEM est consciente que notre pays traverse une période difficile et qu’il est du devoir de tout un chacun d’apporter sa contribution, nous vous assurons que les professionnels que nous sommes s’y engagent résolument », a indiqué M. Sall avant d’ajouter que l’ADEM s’engage à approvisionner le marché en produits nécessaires à des prix fixés par le ministère de la santé.

Signalons que la rencontre avec le ministre s’est déroulée en présence de son secrétaire général, d’un chargé de mission et de la directrice des infrastructures hospitalières. La délégation de l’ADEM était composée, pour sa part de son président, Sidi Mohamed, de son secrétaire général Sall Abdoulaye, du responsable des finances et du responsable de communication.

Rappelons que l’ADEM regroupe plus d’une quarantaine de sociétés évoluant dans la fourniture et la distribution d’équipements médicaux.