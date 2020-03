COVID -19: > La mairie de Tevragh Zeina offre des kits alimentaires aux nécessiteux

La mairie de Tevragh Zeina a démarré, ce jeudi 26 mars, une opération de distribution de kits alimentaires au profit des familles démunies de la circonscription. Lancée en collaboration avec l’UNICEF, cette action va profiter à 200 personnes triées sur la base de données de la commune. Chaque kit est composé de riz, de lait, de sucre et de thé. Cette action constitue, selon M.Taleb Abderrahmane El Mahjoub, maire de la commune qui était entouré de ses principaux collaborateurs, une anticipation aux conséquences néfastes du COVID-19 sur les populations démunies, obligées de gagner leur pain quotidien au jour le jour. En effet, le COVID-19 et le couvre-feu qui en résulte réduisent la mobilité et paralysent l’activité économique. Les kits sont remis aux personnes cibles, à domicile par les équipes de la mairie, pour éviter des attroupements, conformément aux instructions des autorités et précautions d’usage.

Toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, la mairie a procédé, toujours ce matin, à l’installation des points de lavage des mains dans les 10 lieux très passants de la capitale, notamment les carrefours de la mosquée marocaine, de la polyclinique, de la BMD, mais aussi à l’entrée de l’hôpital national, à la BMCI et au parc de la mairie, et au nouveau marché. Une opportunité pour les citoyens de se laver les mains avec l’eau et du savon. De petits fûts bleus mobiles et à usage manuel y sont, en effet, installés. Cette action va permettre aux citoyens de se laver les mains, plusieurs fois dans la journée.

Une semaine auparavant, une vaste campagne de sensibilisation avait été engagée, et des produits désinfectants distribués aux populations. Des équipes de jeunes des associations culturelles et sportives avaient été mises à contribution pour sensibiliser les populations, ils ont arpenté les rues de la commune, dépliants et geld hydro-alcoolisés en main pour prêcher la bonne parole. La mairie a aussi pris la précaution de désinfecter toutes les mosquées de sa commune et un certain nombre de bureaux de l’administration. Ces actions vont se poursuivre tant que durera la pandémie, promet le maire.