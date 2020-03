L’ancien président Sidi ould Cheikh Abdallahi écrit à Ould Ghazouani

A Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Monsieur le Président,

En ces circonstances où le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent en termes de conséquences et de défis pour la vie quotidienne des gens, permettez-moi de vos féliciter pour toutes les mesures et décisions préventives que vous avez engagées très tôt pour empêcher l’extension de la pandémie de coronavirus dans notre pays et en limiter les risques pour notre peuple, tout en vous remerciant également pour l’ensemble des mesures en cours en vue de minimiser les effets collatéraux de ladite pandémie sur les conditions de vie de nos compatriotes. Je décèle clairement dans toutes les décisions et mesures prises par vous l’expression de votre engagement pour la défense des intérêts de notre peuple et votre volonté de bien le servir.

Permettez-moi, aussi, de souligner le sérieux de votre gouvernement et de l’ensemble des services concernés dans la mise en œuvre des décisions prises à votre niveau et qui sont toutes dignes d’être appliquées avec méthode, appuyées et saluées par tous nos compatriotes, en particulier celles en rapport avec les injonctions et conseils liés à la mobilisation, la sensibilisation, la prévention et la stricte observation du principe de précaution et des instructions y relatives, mais aussi en ce qui concerne le besoin de solidarité nationale dont les prémisses ont été déjà jeté par certains de nos hommes d’affaires.

Qu’ALLAH vous protège, vous guide et préserve notre peuple, nos voisins et débarrasse de la pandémie notre pays, la OUMMA islamique et l’Humanité tout entière.

Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi