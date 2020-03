Ghazouani annonce un fonds contre le COVID-19

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé la création d’un « fonds national de solidarité destiné à la lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19) dans lequel l’Etat va contribuer pour 2,5 milliards de MRU, destiné à l’achat de médicaments et équipements », à travers un message à la nation, délivrée mercredi soir.

L’objectif de ce fonds « est de mobiliser les ressources disponibles et les orienter vers des activités impactées par la situation actuelle avec une forte incidence sur la vie des citoyens, en particulier les personnes vulnérables et au revenu limité. Il sera ouvert à toutes les personnes morales et physiques, acteurs nationaux et partenaires internationaux » désireuses de contribuer à l’élan de solidarité nationale en ces temps de crise.