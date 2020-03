COVID-19 : Politiques, sportifs, artistes se mettent à la sensibilisation

Pour bouter le coronavirus de la Mauritanie qui enregistre deux cas « importés » positifs et éviter une transmission communautaire, artistes (Issac Ice d’Ewlad Leblad, Laye B., Demba Tandia, l’humoriste Big Baba « Mohamed Lemine ») politiques et sportifs s'engagent dans la sensibilisation des populations et relaient avec créativité les messages essentiels. Et d’inviter les jeunes et les autres catégories sociales à rester chez eux pour endiguer la pandémie. De son côté, le ministère de la Jeunesse et des Sports a gelé toutes les manifestations de sport et de jeunesse sur l’ensemble du territoire national, procédé à la fermeture de toutes les maisons de jeunes, centres d’écoute et stades, interdit tout regroupement au sein des délégations régionales de son département…

Suite au défi lancé, par son partenaire de la sélection nationale Adama Ba, à travers une courte vidéo, Moulaye Ahmed Khil « Bessam » a relevé le challenge, en prodiguant des conseils d’hygiène aux sportifs après avoir satisfait lui-même à l’exercice. Ils sont suivis, quelques jours plus tard, par le président de la FFRIM. Ahmed Yahya, adressant un message pour l’unité, la solidarité et la générosité. Pour rappel, la FFRIM avait déjà mis quatre bus, à la disposition des autorités pour le transfert des personnes confinées.

Plan de sauvetage national

Du côté des politiques, Diop Amadou Tidjane, le président du FRUD (Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie) a lancé, le lundi 23 Mars, un appel à la solidarité : « face à la propagation du Coronavirus (Covid-19) qui effare la planète entière tout en bouleversant l’ordre social établi, nous invitons chacune et chacun d’entre vous à mesurer la gravité du moment. […] Louant les innombrables mesures déployées depuis l’apparition du premier cas confirmé dans notre pays, nous demeurons convaincus de la nécessité du soutien de tous à l’Etat. Aujourd'hui, seul l'esprit de patriotisme et de civisme doivent prévaloir : au-delà de notre appartenance ethnique, tribale ou régionale, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité au pouvoir, nous devons tous nous mobiliser pour accompagner les mesures prises et servir la République pour endiguer la menace pandémique qui pèse sur nous ».

Fort de cette conviction, Diop insiste sur l’impératif élan de solidarité nationale. « Nous lançons donc un appel fraternel à toutes et à tous », dit-il, « pour une dynamique collective en vue d’une action nationale relevant le défi face à ce criant danger. S’il vrai que l'Etat demeure un acteur d’avant-garde, cela ne le dispense tout de même pas d’impliquer les masses dans la prise en charge pour une solution efficace. Sans avoir les compétences requises et dans le seul souci de contribuer à notre façon à la recherche de mesures appropriées, nous pensons ainsi qu'afin d'éviter toute dispersion dans la recherche d'alternatives, nous devons nous servir de l'expérience des autres pour conduire à bien notre action préventive et anticiper à temps sur les risques de propagation. Il est certes évident que toute mesure improvisée s'avère contraignante mais en absence d'autres alternatives, le sacrifice en vaut la peine pour venir à bout du fléau ».

Le président du FRUD recommande aux autorités mauritaniennes de mettre en place, dans les meilleurs délais, un plan de sauvetage national globalisé prenant en charge toutes les conditions requises afin de freiner cette crise sanitaire qui frappe toute l'Humanité. C'est dans le cadre de ce plan qu’il préconise, « sans aucune prétention à l’exhaustivité et à titre préventif », certaines actions assorties des mesures d'accompagnement.

Actions à entreprendre

1. Procéder au cloisonnement du pays en isolant, dans la limite du possible, la capitale Nouakchott du reste du territoire national. Puisque Nouakchott et Nouadhibou dans une moindre mesure demeurent les seules villes en contact direct avec les pays ou foyers déjà frappés par le Covid 19.

2. Envisager l'isolement des quartiers les uns des autres, ce qui suppose a priori la décentralisation des centres hospitaliers, surtout en pourvoyant de moyens de dépistage tous les postes de santé desdits quartiers.

3. Envoyer des médecins compétents s'enquérir de l'expérience chinoise (dans le cadre de la coopération bilatérale chino-mauritanienne).

4. Disponibiliser des ambulances adaptées à l'évacuation éventuelle des malades de covid-19 à partir de l'intérieur, si cela se produisait.

5. Rappeler le personnel de santé à la retraite (des plus récents au plus anciens).

6. Rapatrier le personnel de santé se trouvant à l'intérieur du pays dans des zones non encore affectées, surtout les plus expérimentés, quitte à les remplacer par des élèves infirmiers et étudiants en médecine.

7. Coordination médicale des services publics et privés.

8. Motiver le personnel soignant par des promotions ou avantages supplémentaires.

9. Prévoir des centres sanitaires de fortune en vue d’un éventuel débordement.

10. Mobiliser l'armée, la gendarmerie, les hommes en uniforme, pour une assistance au soutien logistique et à l'intervention là où le besoin s'exprimera.

11. Assurer l'approvisionnement des médicaments à soins symptomatiques (jusque-là le seul traitement qui prévaut face à la pandémie).

12. Faire évoluer le couvre-feu en confinement progressif.

De son côté, le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) lance un appel à tous les citoyens pour se conformer pleinement aux instructions des autorités, faire preuve de la plus grande prudence et contribuer activement à l'effort national pour épargner à notre pays la propagation de cette épidémie, exprime son soutien aux autorités pour les mesures qu’elles ont prises, à ce jour, pour lutter contre cette grave épidémie et demande au gouvernement de mettre, en place, en toute urgence, une stratégie garantissant l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et luttant contre toutes les formes de manipulation des prix.