Autour d’un thé : Restez chez vous !

Voyez comment ce virus corona a imposé sa loi ! Au point que tout le monde en parle. Des histoires sur corona en veux-tu, en voilà. C’est tout le monde au garde-à-vous ! Corona a imposé sa démocratie. Un homme,une peur. Président ou ministre. Riche ou pauvre. Homme ou femme. De l’opposition ou de la majorité. Imam ou prêtre et même Pape. Tout le monde à la même enseigne ! Ni plus. Ni moins. Corona ne joue pas. Avec lui, impossible de frauder, feinter ou faire le fou. Corona, ce n’est pas nila douane, ni les impôts, ni aucune autre administration. Pas possible de « le dialoguer » ni de le corrompre. Il n’y a que lavabo, plus savon de Marseille, plus attrape ta main (Ha, si on l’avait eu durant la dernière décennie !), garde ton pied et reste chez toi. On connaissait peur sur la ville. Maintenant, c’est peur sur le monde. Un beau titre qui pourrait inspirer les hommes et femmes des festivals de Cannes ou de Ouagadougou. Qui a peur donne ce qu’il a dans la main, dans la poche et dans les comptes. Les anecdotes coronavirus circulent. Comme ce père de famille qui mesure la distance entre lui et sa femme avant de dormir, en prenant le soin d’établir un barrage au cas où lui ou Madame ait un « vilain sommeil ». Ou cet autre imam qui ne fait à ses « prieurs » que de gros gestes de la main en guise de salutations. Ou cet autre qui dort sur le toit pour s’assurer de la distanciation sociale préconisée pour se prémunir contre coronavirus. Ou encore cet autre qui demande aux commerçants de vendre par dettes, pour éviter la contamination via la circulation de l’argent. Chez nous, c’est tous contre Corona. Du président de la République au berger des confins du Gorgol noir ou d’El WadLebyad. Chacun doit jouer sa partition comme il veut. Comme il peut. Mais attention, l’argent du coronavirus est très dangereux. Impossible à avaler et contamination assurée. La même transparence qui prévaut jusque-là sur la propagation du virus doit aussi prévaloir dans l’utilisation des fonds collectés à sa lutte. Le peuple est fatigué d’« est entré par-là » et « est sorti par là-bas ». Le peuple a encore en tête les téléthons pour les expéditions de la CHAN et de la CAN. Ce n’est pas que l’argent n’ait pas été bien géré. Mais ce n’est pas aussi qu’il l’ait été. Certains hommes d’affaires ont versé un pactole. Satisfaction générale. À part quelques « souverainistes » et « puristes » qui mettent l’État au-dessus des hommes et des affaires,jugeant qu’il ne devrait pas « trouer un pot », quelle que soit la gravité de la situation, en usant d’un argent douteux de quelques donateurs qui espèrent des jours meilleurs. Bon,en réalité,ce n’est pas vraiment comme pensent ces puristes souverainistes « coupe de sa lèvre et fais-en lui une bouchée » ou « celle-ci est notre marchandise qui nous a été rendue ». Ce n’est peut-être pas exactement cela. Dans cet élan de solidarité, chacun peut contribuer. Les 99% du peuple qui n’ont rien à donner peuvent attraper leurs pieds. Les journalistes, toutes catégories confondues, les bloggeurs, les facebokeurs, les « rumeureurs » doivent donner aux gens la paix, en s’abstenant d’écrire,poster,« murer » ou raconter n’importe quoi. Il n’y a pas meilleure contribution à l’effort national de lutte contre Corona. Les commerçants détaillants et grossistes, faussaires et contrefaçonneurs, oubliez un instant le profit, en attendant de ne pas vous laisser emporter par le virus et, comme ça, vous aurez le temps de revenir à vos mauvaises habitudes de profiter de toute situation inédite pour augmenter les prix de vos souvent très mauvais produits. Vendeurs ambulants de thé,grilleurs en pleine rue de foie,distributeurs publics de zrig, bissap et autres sandwichs, rangez SVP vos ustensiles, en attendant que la situation se calme. De grâce, nos amis des attroupements au feu rouge, des vadrouilleurs en bureaux, des troubadours et des rien-à-faire des quatre coins de Nouakchott, restez chez vous, le temps de voir plus clair avec cet arrivage de Chine qui ne doit pas trop briller par l’originalité ! Salut.

Sneiba El Kory