Conerivirus

On ferme les écoles… mais pas les marchés. On ne serre plus la main de son client… mais on prend toujours l’argent qu’il a tripoté dans la sienne. Et certes : c’est bel et bien à partir des comptoirs vénitiens et génois installés en Crimée que se répandit, au 13ème siècle, la Peste noire en Occident et des innombrables souks en terres d’Islam que proliférèrent les mille et une épidémies qui les ravagèrent. Rien de nouveau donc sous le soleil. Mais pourquoi la « Rémarchande » – contre-point, comme chacun sait, de la « République » – nous impose-t-elle aujourd’hui d’assumer son indécrottable tare ? L’état d’exception, obligée comédie corollaire d’une vraie fausse sécurité fabriquée par le Système ? De quelle plus conne organisation sociétale la mascarade du coronavirus se fait-elle l’apologue ?« Avec les moyens de communication de masse sur de grandes distances, l’isolement de la population s’est avéré un moyen de contrôle singulièrement efficace », constatait Lewis Mumford dans « La Cité à travers l’histoire ». Nous voici un peu plus « isolés ensemble » […]« dans un isolement peuplé d’images dominantes » (1) mises en scène au vu de quelles projections comptables ? Aussi rigoureusement dictatorial qu’incommensurablement con, le Spectacle ne nous libère pas de nos peurs : il les produit pour s’en nourrir…

feylili

(1) : Guy Debord, « La société du spectacle », aphorisme 172, Éditions Champ libre, Paris, 1971.