Santé animale/PRAPS-MR : Amélioration de la couverture vaccinale et renforcement des capacités opérationnelles, logistiques et humaines du Ministère du Développement rural et des services régionaux de santé animale

Depuis cette date, le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel pour la Mauritanie (PRAPS-MR) nelésine pas sur les moyens en vue d’appuyer le Ministère du Développement rural (ex-Ministère de l’Élevage)dans le renforcement des capacités opérationnelles, logistiques et humaines des services régionaux de santé animale et l’amélioration de la couverture vaccinale du cheptel contre les principales maladies animales prioritaires. Des appuis multiformes du projet à plusieurs niveaux.

Au démarrage du projet, la première injection donnant le coup d’envoi officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2016-2017 avait été donnée par le chef de l’État de l’époque. Un engagement des autorités au plus haut niveau qui confirmait le nouvel élan donné au secteur de l’élevage.

La Convention de partenariat entre le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel pour la Mauritanie (PRAPS-MR) et la Direction des services vétérinaires (DSV) a permis en outre de dessiner les contours de la mise en œuvre des activités de la Composante1 destinée à l’amélioration de la santé animale.

Une convention…et des appuis multiformes

Cette convention a permisde prendre en charge et de motiver annuellement, lors du lancement de chaque campagne de vaccination du cheptel, plus d’une vingtaine d’équipes dédiée à cette opération.

Elle a permis également de à renforcer les capacités opérationnelles des Services Vétérinaires par la construction/réhabilitation de locaux et mise à disposition d’équipements informatiques, de froid (dont 04 réfrigérateurs, 22 congélateurs et 28 Glacières Isothermes) au niveau central, au niveau des wilayas, au niveau des moughataas et au niveau des postes frontaliers.

Les moyens logistiques (motos et véhicules au niveau central et au niveau local) ne sont pas en reste. Une vingtaine de véhiculesPick-Up flambant neuf et une dizaine de motos ont été également mis à la disposition des délégations régionales et des inspections départementales du MDR.Les nombreux témoignagesdes autorités administratives régionales et des agents des services techniques déconcentrésau niveau local sur les « premiers effets et impact » de ces véhicules fournis par le projet justifient la pertinence de cette action.

«Le véhicule fourni par le PRAPS Mauritanie rend de multiples services à l’Inspection d’Élevage de Boutilimit », a déclaré le Hakem decettemoughattaa. Avant d’ajouter : « Depuis que le véhicule acommencé àsillonner régulièrement les localités de notremoughataa, je dirai que les éleveurs sont plus enclins à faire vacciner leurs animaux. Ils nous facilitent la sensibilisation et la communication de proximité avec eux.»

L’Inspecteur d’Élevage de Boutilimit partageaussi cette mêmeappréciation : «Le fait d’avoir à notre disposition un véhicule a été l’état de grâce pour les éleveurs. Il nous permet d’aller vers deslocalités situées à Ajar, à l’ouest de la moughattaa, qui sont réputées difficiles d’accès, et où il y a pourtant de fortes concentrations d’animaux ».

Les nombreux autres avantages de ces véhicules sont également magnifiés par les éleveurs. Pour AbdallahiOuldSidimou, un pasteur de la localité d’El Akrich (située à 88 km de Boutilimit) : « Jadis, pour joindre ou bénéficier des services de l’inspection d’elevage de Boutilimit, il me fallait à chaque fois aller jusqu’ à la route asphaltée situé à 38 km de ma tente, de là ensuite chercher un moyen de gagner la ville de Boutilimit, située à plus de 50 km !! Mais depuis que l’Inspecteur d’élevage etl’auxiliaire vétérinaire ont commencé à faire des tournées régulières en véhicule dans notre localité nous n’avions plus à effectuer ce long trajet et à prendre à nos frais leur moyen de transport. Maintenant, c’est eux qui viennent vers nous pour vacciner, pour soigner et pour en charge les cas d’urgence ».

Acquisition de millions de doses de vaccins contre la PPRet la PPCB

L’acquisition annuelle, depuis le démarrage du projet, de plusieurs millions de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants (PPR)et la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et la livraison de 02 véhicules frigorifiques au profit de la DSV ontfini de donner un véritable coup d’accélérateurà la phase d’amélioration qualitative et quantitative de la couverture vaccinale du cheptelet de sécurisation de la chaîne de froidentamée par cette direction.

Ces efforts soutenus et impulsés par le PRAPS-MR en matière d’acquisition de vaccins, et qui sont renouvelés quasiment chaque année,ont contribué fortement à la réduction de la morbidité et la mortalité liées aux maladies animales prioritaires.Aussi grâce à cet appui, les objectifs de vaccination fixés pour la campagne annuelle 2016/2017 de vaccination du cheptel contre les deux maladies prioritaires avaient été largement dépassés, avec plus de 1,8 million de bovins vaccinés contre la PPCB et 1,6 million contre la PPR. Une prouesse dans l’amélioration de la couverture vaccinale contre ces deux maladies qui n’aurait pas été rendue possible sans cet appui conséquent du projet.

FIN