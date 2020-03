Ministre du commerce : "Nos stocks suffisent pour six mois "

Dans une interview accordée à l'Agence Mauritanienne d'information (AMI), le ministre du commerce Sid'Ahmed Ould Ahmed a déclaré que les stocks du pays en biens de consommation suffisent à couvrir les besoins pour six mois et qu'au besoin, des stratégies seront mises en œuvre pour les augmenter. Le ministre a confirmé dans son interview que la Mauritanie n'a enregistré que deux cas de coronavirus qui ont été pris en charge rapidement jusqu'à leur guérison. Le ministre a révélé que quatre comités ont été mis en place par son département pour éviter la spéculation et la montée des prix mais aussi pour assurer l'existence des marchandises en bonne quantité. Le ministre a démenti fortement l'existence d'une quelconque pénurie reconnaissant quand bien même une petite augmentation des prix de certaines denrées essentiellement certains légumes ( patates, carottes, oignons, pommes de terre...) à cause, déclare le ministre, de certaines difficultés liées à leur importation dans le contexte actuel marqué par la propagation du coronavirus.