Ghazouani et IBK décident de fermer la frontière

Les gouvernements de Mauritanie et du Mali ont décidé d’un commun accord, de fermer leur frontière commune, longue de 2 milliers de kilomètres, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre

la pandémie du coronavirus (COVID-19), annonce le ministère de l’intérieur.

Cette mesure prend effet à compter du mardi 24 mars 2020.

« Elle suspend la traversée des personnes et tous les types d’échanges, à l’exception des camions de transport des marchandises ».

D’un commun accord avec les autorités marocaines et sénégalaises, les frontières entre la Mauritanie et ces 2 pays ont été également fermées à la circulation des personnes il y a quelques jours.

Le trafic de marchandises reste autorisé.