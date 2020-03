Toute honte bue

Dûment constatée par les employés de la SOMELEC, la fraude d’Ould Abdel Aziz concernant sa consommation d’électricité ahurit le pèlerin. Voilà pris la main dans le sac celui qui dirigea le pays pendant onze ans, faisant de la lutte contre la gabegie son cheval de bataille, s’imposant en modèle de vertu à l’Union africaine et à la Ligue arabe. Coincé par la patrouille, à l’instar de tous ceux que visait sa proposition de loi punissant de prison les fraudeurs de notre SOMELEC accablée. Le texte fut recalé par le Parlement. Heureusement pour notre ex-champion auto-proclamé… Mais déjà déboulonné du piédestal où il s’est autoritairement juché, à quelle risée internationale s’est-il exposé en telle misérable resquille ? Et pas que lui, hélas ! Les peuples n’ont que les chefs qu’ils méritent, dit le dicton. Devons-nous à notre tour avoir honte d’avoir été dirigés pendant 11 ans par cet homme? Avec cette affaire, et d’autres qui ne manqueront pas de ressurgir, c’est le calice jusqu’à la lié.