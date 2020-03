Couvre-feu: Le Ministre de l'intérieur durcit le ton

Dans une note adressée à tous les hauts responsables sécuritaires du pays (DGSN, chefs d'état-majors de la garde et de la gendarmerie nationale et le DG du Groupement général de la sécurité routière), le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug a demandé de pallier sans délai à certains dysfonctionnements d'ordre organisationnel liés à la mise en œuvre du couvre-feu que son département a décidé d'instaurer sur l'ensemble du territoire national depuis le samedi 21 mars 2020 pour éviter la propagation du coronavirus. Parmi les mesures proposées par la note du MID, il y a celle de confiner les contrevenants dans leurs voitures jusqu'au matin et de faire preuve de toute la rigueur nécessaire par rapport aux attroupements qui ne doivent être permis pour n'importe quelle raison. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a félicité les forces nationales de défense et de sécurité pour leur grand professionnalisme et leur esprit de sacrifice pour la mise en œuvre du dispositif qui permettra de prémunir le pays de la propagation du coronavirus. Officiellement, la Mauritanie n'a enregistré que deux cas qui ont été rapidement pris en charge. Selon les autorités sanitaires, les deux malades étrangers sont guéris et devraient incessamment être renvoyés chez eux. Selon ces mêmes sources, près de 400 personnes sont soumises au confinement dans des hôtels de Nouakchott, de Nouadhibou et de Rosso dans l'attente de passer 14 jours qui est la période d'incubation du virus avant d'être examinés et renvoyés chez eux pour ceux dont les tests sont négatifs.