Interception d’un camion chargé de tenues de protection

Les services des douanes d’Aioun ont mis la main ce dimanche 22 mars 2020, sur un camion chargé de combinaisons médicales à destination du Burkina Faso.En provenance de Nouakchott, ce camion était chargé, selon le procureur de la République de la Wilaya du Hodh el Gharbi, Ahmedou Bembe Ould Mohamed qui a annoncé la nouvelle sur son compte facebook de 460 sacs remplis de 23 000 tenues de protection (sans doute contre le coronavirus).

Le chauffeur, son apprenti et le convoyeur ont été mis aux arrêts. L’enquête qui a été ouverte devra permettre de répondre à de nombreuses interrogations qui se posent avec acuité. Comment ce camion a réussi à franchir sans mal les nombreux contrôles de police, de gendarmerie et de douane sur un trajet de 800 Km ? Le laxisme des

agents en faction ne serait pas étranger à cette situation. Qui sont les commanditaires et les organisateurs de ce nouveau trafic ?

Pendant que le pays fait face au COVID 19, certains semblent avoir trouvé un nouveau créneau pour se remplir les poches.