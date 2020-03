Fermeture de la frontière avec le Sénégal

La frontière entre la République Islamique de Mauritanie et le Sénégal est fermée jusqu’à nouvel ordre, à la suite d’une décision commune prise par les présidents Mohamed ould Cheikh El Ghazouani et Macky Sall, dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), selon un communiqué du ministère sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

La mesure prend effet à partir du samedi 21 mars.

Les conséquences de cette décision sont particulièrement visibles au point de passage frontalier de Rosso (200 kilomètres au Sud de Nouakchott), avec de nombreux mauritaniens restés bloqués sur la rive gauche.

La même décision a prévalu dans toute la vallée du fleuve sur plusieurs centaines de kilomètres, selon des villageois de différentes localités.

Côté mauritanien, une unité militaire été déployée pour empêcher d’éventuelles traversées du fleuve qui sert de frontière naturelle entre les 2 pays, selon la presse en ligne de Nouakchott.

Des mauritaniens revenus d’Europe (épicentre de la pandémie du coronavirus-COVID-19) par Dakar au cours des derniers jours, auraient déclaré être de retour d’un voyage au Sénégal tout juste, selon les médias à Nouakchott.

Touchée par 2 cas confirmés, la Mauritanie a annoncé plusieurs mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19) : suspension des vols internationaux, réduction drastique des points de passage frontaliers, fermeture partielle de la frontière avec le Maroc, couvre-feu à 20 heures, et désormais à partir de 18 heures à partir de ce samedi.

Le Sénégal a 56 cas confirmés déjà.