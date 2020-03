Coronavirus : test négatif d'un cas présumé

Selon une source officielle, les analyses médicales entreprises sur un mauritanien venant d'Espagne suspectée ont démontré la négativité des prélèvements. La source a ajouté que jusque-là la Mauritanie n'a enregistré que les deux cas de malades étrangers pris en charge et qui commencent à guérir. La Mauritanie continue sa série de mesures préventives contre le virus Corona que l'OMS a classé comme épidémie internationale et pourrait encore lever le seuil de ces mesures à davantage de restrictions dans un contexte marqué par une panique mondiale généralisée et exponentielle. En réponse à l'appel du président de la république, plusieurs personnalités du monde des affaires ont fait des contributions substantielles pour aider à faire face à ce virus. L'homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou, revenu il ya quelques jours de son exil forcé de plus de dix ans, a appelé les pays africains à la création d'un fonds pour lutter contre la propagation du coronavirus.