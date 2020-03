Annonce: Le Coronavirus n’empêchera pas Arise de recruter pour le nouveau Terminal sur le Port de Nouakchott !

Le buzz commençait à enfler avec ces affiches que tous ont aperçu à Nouakchott. Mais quelle est donc cette institution qui va recruter 300 personnes, avec ou sans qualification ?

Le recrutement des 300 premiers salariés d’Arise pour la phase d’exploitation du nouveau Terminal sur le Port Autonome de Nouakchott devait faire l’objet d’un grand forum emploi au Stade Olympique de Nouakchott ce samedi 21 mars.

Malheureusement, le risque sanitaire qui nous interdit de nous rassembler en aura décidé autrement.

De source bien informée, nous apprenons que le forum emploi est donc annulé, mais pas le recrutement !

En effet, le virus ne se transmettant pas par internet, la société Arise a mis en place en urgence une plate-forme numérique adaptée pour ce grand évènement.

Dès samedi 21 mars, les intéressés pourront se rendre sur http://arisemauritania.com/career/. En quelques clics, ils pourront découvrir les métiers proposés, et postuler. Avec une garantie de transparence et d’équité de 100% !

Les candidats sélectionnés bénéficieront ensuite d’une formation de 3 à 6 mois soit sur simulateur à Nouakchott, soit dans des grands ports à l’étranger, avec lesquels Arise a signé des partenariats.

Ainsi, à la fin de la construction, les équipes seront fin prêtes pour accueillir les premiers navires de 50 000 tonnes dès le début de la phase d’exploitation qui commencera au premier trimestre 2021.

Si vous n’avez pas peur d’avoir le tournis, quelques chiffres sur ce nouveau Terminal ultra-moderne dont la Mauritanie va bientôt disposer : 570 m de quai, permettant d’accueillir les plus grands navires, grâce à un nouveau dragage jusqu’à 16m de profondeur et 8 km de chenal. C’est aussi un investissement de 14,5 milliards de MRU, intégralement assumé par la société Arise. Enfin, à terme, ce sont près de 500 emplois mauritaniens permanents ... et durables puisque l’Etat a attribué une concession à Arise pour 30 ans !

Alors, si vous voulez faire partie de ce méga-projet, à vos claviers !