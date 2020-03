Quotas de poulpe: L’IGE enquête

L'inspection générale d'état a chargé une commission d'enquêter sur les modalités d'attribution des quotas de pêche dont ont bénéficié certains membres du gouvernement et des députés du temps de l’ancien président Ould Abdel Aziz. La commission, qui comprend l'IGE adjoint Hay Ould Maham et les inspecteurs Babe Mohamed Cheikh et Mohamed Vall Sidi Mohamed, a commencé ses travaux au ministère des pêches et de l'économie maritime. L'ordre de mission a précisé le 17 mars courant comme début des travaux de la commission qui finiront après l'accomplissement de la mission. Il ya quelques semaines, le ministre des pêches et de l'économie maritime a déclaré dans une interview à Al Akhbar que l'attribution de ces licences de pêche a été faite conformément à la loi qui prévoit d'accorder au gouvernement des dons, précisant qu'il n'a pas été personnellement parmi ceux qui ont profité de ces licences. Tout comme il a nié qu'il y ait eu aucune faveur accordée au profit de proches de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz dans l'attribution des licences de pêche du poulpe, déclarant qu'il défie quiconque de lui prouver le contraire. Le ministre avait, au cours d'une conférence de presse organisée en marge d’un conseil des ministres, exprimé son regret pour ce qu'il a qualifié de mensonge et de contrevérités qui ternissent l'image du pays et de ses institutions indiquant qu'une série de mesures ont été prises pour protéger la richesse maritime. on verra plus clair dans tout ça quand l’IGE aura achevé sa mission.