Lutte contre le coronavirus : «situation sous contrôle »

Le président mauritanien, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, a rassuré ses compatriotes en affirmant que la situation au sujet de la prévention et la lutte contre la pandémie de la fièvre du coronavirus «est sous contrôle » à travers un message aux populations délivré jeudi.

Le chef de l’Etat mauritanien a invité nationaux et étrangers résidant dans le pays « à interagir positivement avec les conseils, recommandations, consignes des spécialistes et institutions publiques, qui travaillent dans le cadre d’une action globale, intégrée et coordonnée par le gouvernement, pour faire face à la propagation du fléau. Ces recommandations sont édictées dans le seul souci de préserver la santé de la population ».