Tour du Sahel 2020 : Laurent Bezault satisfait du bilan d’ensemble

Laurent Bezault, directeur du Tour International du Sahel, dit également « Tour de Mauritanie », s’est déclaré, au micro de RimSport.net « satisfait » de sa troisième édition achevée, samedi, sur l’esplanade du Rond-Point d’Atar. ‘’Le bilan d’ensemble est plutôt satisfaisant. Nous avons eu une très belle compétition dominée par les coureurs marocains. C’était l’équipe nationale la plus forte sur le papier, nous le savions avant le départ. Elle l’a confirmé pendant la course. Ses coureurs ont un niveau assez élevé. Derrière les français, les tunisiens et même un peu les libyens ont essayé de rivaliser. Mais c’était dur. Et nous avions nos coureurs mauritaniens qui progressent depuis la première édition, avec encore, beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas baisser les bras : si ça fonctionne ailleurs, il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas ici en Mauritanie.

Sur la course en général, la qualité d’organisation fut bonne. Nous avons cependant beaucoup d’efforts à déployer pour être parfaits. Même si je sais que cela ne sera jamais parfait. Du moment où l’on souhaite progresser, il faut toujours se remettre en question et chercher les points à améliorer. On en aura toujours. Au total, oui, j’ai envie de dire que, moi, je suis satisfait à l’issue de cette troisième édition. Il faut continuer dans cette direction. Et je vois aussi qu’au niveau des media, le Tour plaît. Nous avons de très bons retours des télévisions qui apprécient les images de l’épreuve, tant des coureurs que des paysages de la Mauritanie. C’est un bel encouragement à nous améliorer. Il nous faut également trouver de vrais partenaires. Nous avons besoin de moyens financiers. Si l’on arrive à mettre tout cela ensemble, on arrivera à améliorer la qualité d’organisation générale ».