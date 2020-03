Autour d'un thé : Corona

Bon, de toutes les façons, les choses sont complètement chamboulées dans le Monde, à cause d'un petit être invisible à l'œil nu. Partout, de la Chine à Fassala, en passant par Paris, Helsinki, Rome, Téhéran, New-York, Dakar et toutes les autres villes, villages, faubourgs, campements, c'est la panique totale. Tous égaux dans la peur au ventre. Pas de grand. Pas de petit. Pas de puissance, impuissance ni superpuissance. Y a que Corona, le vrai chef qui fait oublier au monde entier tous les problèmes dont les froussards qui nous gouvernent nous tympanisaient. Comme quoi, « chaque tête en a une autre au-dessus d'elle ». Imaginez un monde de plusieurs milliards d'êtres humains en chair et en os tremblant à cause de presque rien. Corona a tout brouillé. Rien de plus dissuasif pour « frapper d'un seul bâton tous les peuples du Monde ». Chez nous, Corona a ravi la vedette à la commission d'enquête parlementaire convoquant certains anciens pontes d'un certain ancien pouvoir. Corona ici, Corona là-bas. Comme Trump, Ghazwani tweete pour rassurer son peuple bien-aimé. Les autorités, les oulémas, les citoyens lambdas, les opposants et les gens de la majorité, tous comme en un seul bloc, face au péril en la demeure rapporté par un australien de Tasiast qui, non content de nous piller, nous infecte de surcroît. De quoi nous rappeler l’adage bien de chez nous : « nous encaissons et le coup et la morsure ». Quand la peur aura passé, le Monde devra méditer. Heureusement que Zika, Ebola, Grippe aviaire et sa cousine du cochon, Corona et cie n'ont pas eu l'intelligence (artificielle) de coaliser pour anéantir l’Humanité ! Heureusement que Corona n'a pas décidé de suivre les Chinois partout où ils vont ! Le cas échéant, ç’eût été la cata totale ! Les dépôts de briques chinois, les boutiques de bon et mauvais thé vert, les petits vendeurs de produits made in China et les détaillantes chinoises qui vendent quasiment tout : de la petite boite de mentholatum à toutes les autres chinoiseries. Corona nous a fait tout oublier : de la première conférence de presse/dîner du président de la République au retour du plus grand opposant du régime de l'ex-président Mohamed ould Abdel Aziz dont on ne parle presque plus maintenant. Ni de lui. Ni de ses déplacements. Ni de ses projets. Tout ça à cause d'un virus minuscule qui a complètement dérouté le Monde ! Guerre en Syrie. Primaires américaines. Élections en France ou en [Sionie]. Missions de l'UPR. Enquêtes parlementaires et convocations des anciens barons de l'Azizanie. Rumeurs certainement infondées sur un probable remaniement ministériel partiel. Feuille de route pour la réforme de l'enseignement. Et quoi encore ? Les problèmes de la santé, de la presse, des aliments de bétail et même du dernier regrettable incendie d'un très pauvre quartier populaire, pfuitt ! Envolés ! Corona a tout fait oublier, avec en bonus une grosse peur au ventre. Allah, protège-nous de Coronavirus ; des autres, on s'en occupe ! Salut.

Sneiba El Kory