COVID -19: Le CNC met en place une commission de lutte

Dans le souci de préserver les malades et le personnel du CNC de la contamination par le COVID-19, une réunion d’urgence regroupant la direction, les différents Chefs de services et Surveillants s’est tenue le Dimanche 15 mars 2020 dans la salle de réunion du CNC.

Suite à cette réunion une commission de crise a été créée appelée : « Commission de lutte contre la contamination par Covid-19 » présidée par le Dr Fatimata Barry Kane, Directrice adjointe et ayant comme tâche principale, la coordination et le suivi des directives visant à lutter contre le fléau de Coronavirus, à commencer par la mise en œuvre des décisions suivantes, qui doivent être scrupuleusement respectées par tous et à tous les niveaux de l’établissement :

La création d’un comité scientifique, qui doit mettre en place un programme de formation sur les mesures d’hygiène et de prise en charge médicale des patients suspects ou confirmés.

Le renforcement du Comité d’hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales, par une nouvelle mission particulière de lutte contre la contamination par le COVID-19.

La création de points de lavage des mains à partir depuis le mardi 17 mars 2020 au niveau de la porte d’entrée du Centre.

La réactivation de la sensibilisation du personnel sur l’importance des mesures d’hygiène et des nettoyages pluri-quotidiens rapprochés des surfaces.

La limitation au strict minimum des visites des malades et du nombre d’accompagnants par malade.