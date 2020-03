Le Système des Nations Unies (SNU) dément avoir fermé ses bureaux en Mauritanie

Le système des Nations Unies (SNU) en Mauritanie dément des allégations faisant état de la fermeture de ses services et déclare « maintenir ses portes ouvertes, dans le respect des consignes d’hygiène et mesures préventives recommandées par le gouvernement mauritanien, en sensibilisant son personnel» contre la pandémie mondiale de fièvre du coronavirus (COVID-19), dans une déclaration rendue publique mardi soir.

Par ailleurs, le coordinateur résident du Système des Nations Unies en Mauritanie, Anthony Ohemeng-Boama «appelle tous les mauritaniens et toutes les mauritaniennes à suivre attentivement les communications du gouvernement, notamment le Comité Interministériel chargé du suivi de la lutte contre le coronavirus (COVID-19) ».