Lors d’une cérémonie organisée au siège du Collectif des Orphelins des Victimes Civiles et Militaires – COVICIM - (1986-1991), les différents intervenants à la conférence de presse qui a suivi le récital du Saint Coran pour le repos de l’âme des 28 pendus d’Inal et tous les autres morts de la période sombre de l’histoire de la Mauritanie ; ils ont aussi exigé la libération immédiate de l'humoriste et influenceur Koda Sall.

Les organisations de défense des victimes du passif humanitaire en Mauritanie, ont célébré le 28 novembre, fête de l’indépendance de la Mauritanie. A cette occasion, elles ont dénoncé, la persistance de la lenteur dans le règlement de ce dossier, en dépit de la remise officielle au Président de la République du travail finalisé par la Commission mise en place par l’Etat depuis 4 ans.

Réunis à l'occasion de la commémoration de cette journée marquant le 36e anniversaire des événements de Novembre 1990, COVICIM était appuyé par les 3 Collectifs que sont le Cadre de Concertation des Victimes des Événements 1986-1992 (CCVE), les deux CCRM (Cadre de Concertation des Rescapés Militaires - Mauritanie et Europe/USA) ainsi que certains membres de la Commission de Suivi. La cérémonie a vu la présence massive des victimes civiles et militaires, notamment, des veuves, des orphelins, des rescapés, des Mooto Koota, des victimes porteuses de séquelles, des victimes ayant perdu des biens, le Collectif des Rescapés Anciens Prisonniers Politiques Civils Torturés (CRAPOCIT)… Tous ont dressé un constat unanime : la lenteur dans l'avancement concret du processus de règlement du passif humanitaire.

Attente prolongée

Selon les déclarations des responsables de ces collectifs, la transmission au Président de la République du travail finalisé par la Commission n'a pas permis de lever les obstacles institutionnels et politiques entravant la résolution définitive de ce passif. Les intervenants ont souligné que l'absence de mise en œuvre des engagements annoncés maintient les familles des victimes et les rescapés dans une situation d'attente prolongée. « Cela fait trente-six ans que nos familles portent le poids d'une souffrance ininterrompue, pendant que les lenteurs interminables du processus semblent vouloir user notre patience et installer un dangereux risque d'oubli », a déploré un porte-parole de COVICIM.

Au cours de cette rencontre, les organisations ont également évoqué l'arrestation récente de l'humoriste et influenceur Koda Sall, finalement libéré au bout de 48 heures. Ce dernier avait diffusé une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle il réclamait justice pour les victimes de la nuit du 27 au 28 novembre 1990 à la base militaire d'Inal, où vingt-huit militaires négro-mauritaniens avaient été exécutés, déclarant au passage qu’il ne pouvait fêter ce jour-là tant que cette blessure n’a pas été traitée et guérie.

Les représentants de COVICIM, de CCVE, de CCRM, de CRAPOCIT, de l'Association des veuves, et autres ont unanimement exprimé leur solidarité envers Koda Sall, qualifiant son interpellation d'atteinte à la liberté d'expression et au devoir de mémoire, et ont exigé sa libération sans condition. « Nous refusons catégoriquement que le silence s'impose sur le drame d'Inal et que l'effacement de nos morts devienne la norme : face aux blocages, notre détermination à poursuivre le combat pour la vérité, la justice, la mémoire et la réparation demeure intacte », a martelé le COVICIM. La libération de l’humoriste et influenceur est intervenue dans la soirée du samedi 28 novembre.

Principales revendications réitérées

Les collectifs ont réitéré leurs revendications principales, à savoir :

- La reconnaissance pleine et entière de la tragédie d’Inal;

- La vérité sur les événements du 28 novembre 1990 ;

- Le respect de la mémoire de toutes les victimes ;

- L’accélération effective du règlement du passif humanitaire ;

- Des réparations justes, équitables et dignes pour les victimes ;

- Un processus transparent, inclusif et respectueux des engagements pris.

« Trente-six ans de douleur, trente-six ans d’attente, trente-six ans de combat pour la dignité. Nous avons assez attendu. Nos familles ont assez souffert. Nos morts méritent mieux que le silence et nos enfants méritent mieux que l’héritage de l’injustice.

Que personne ne se trompe sur notre détermination : nous ne renoncerons jamais à notre devoir de mémoire ni à notre exigence d’un règlement juste et définitif du passif humanitaire », martèle COVICIM dans sa déclaration lue devant l’assistance et distribuée à la presse.

Soulignons que plusieurs personnalités (religieux, notables, hommes politiques et société civile) ont assisté à cette cérémonie, dont les députés Diop Amadou Tidiane du FRUD, Balla Touré, Saidou Kane vice-président du Front pour la Citoyenneté et la Justice (CFJ), Ba Aboubacry Souleymane de PAREN-VE (parti dirigé par Ba Mamadou Moustapha), M. AW ainsi qu’une délégation de l’Association des Imams du Fouta, du cheikh Sirajoudine BA…

S’inclinant devant la mémoire des vingt-huit soldats tombés à Inal et de toutes les victimes civiles et militaires du passif humanitaire, COVIVIM martèle que «INAL NE DOIT JAMAIS TOMBER DANS L’OUBLI ! NOTRE MÉMOIRE EST VIVANTE, NOTRE COMBAT CONTINUE ! ».