La 17é édition des rencontres littéraires de Nouakchott “Traversées Mauritanides” placée sous le thème “le livre, un film” se déroule du 01 au 08 décembre 2026, avec la participation de plusieurs figures célèbres du monde des lettres.

Dans un éditorial consacré à l’événement, Bios Diallo, organisateur, présente la littérature comme “une écriture : d’encre et de lignes de la pensée. Laquelle idée est le fruit d’une image qui structure, en bobine, notre imaginaire. Dans la quiétude du repos ou la tourmente d’une insomnie, s’invite la création”.

Parmi les invités de la cuvée littéraire 2026, on note Najat Vallaud Belkacem, professeur associée à l’Université Internationale de Rabat, qui a occupé plusieurs postes ministériels en France entre 2012 et 2017; Driss El Azami, président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’étranger, qui siège à l’instance Équité et Réconciliation et exerce les charges de Rédacteur en Chef de la revue “Migrance”; Rachid Benzine (Maroc), politiste, islamologue et chercheur, auteur de l’ouvrage “l’homme qui lisait des livres” une œuvre sur le conflit palestinien.

Parmi les personnalités attendues à ces rencontres littéraires, on peut citer également Cheikh Nouh, poète et romancier mauritanien; Leila Bahsain (France/Maroc), romancière/nouvelliste, dont l’œuvre “le ciel sous nos pas” a reçu le prix du livre européen et méditerranéen; Amadou Elimane Kane (Sénégal), concepteur d’Ubuntu, une méthode d’émancipation intellectuelle centrée sur l’hospitalité, l’équité cognitive et l’oralité; Isabelle Boni Claverie (France), scénariste, réalisatrice et productrice, qui travaille sur les violences intimes et sociales, dont le documentaire “trop noire, pour être une française” est une référence sur les enjeux de représentation en France.

MBareck ould Berouk, fondateur du premier journal indépendant de Mauritanie, auteur de plusieurs productions littéraires (Et le ciel a oublié de pleuvoir, nouvelles du désert, le griot de l’émir, le tambour des larmes) est également invité tout comme Abderahmane Sissako, réalisateur, scénariste et producteur, auteur de plusieurs films à grand succès (la vie sur terre, Timbuktu, Hermakono, en attendant le bonheur) ainsi que Nicole Mballa Mikolo (Cameroun), correspondante du magazine panafricain “Amina” à Pointe Noire (Congo Brazzaville), dont les écrits tournent autour de 2 genres : nouvelle et fiction.

Mamadou Kalidou Ba, responsable de la formation doctorale littéraire, langage et didactique à l’université de Nouakchott et Karim Miské (France/Mauritanie), réalisateur de nombreux documentaires sur l’histoire, parmi lesquels la série “décolonisation” seront eux aussi de la partie.