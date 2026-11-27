Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé, vendredi soir, de nouvelles augmentations des salaires des agents de l'État (civils et militaires) ainsi que des pensions de retraite, qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Dans son discours prononcé à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance nationale, le président Ghazouani a précisé que ces nouvelles mesures incluent une augmentation mensuelle de 10 000 anciennes ouguiyas pour tous les retraités, civils comme militaires. Une hausse complémentaire est également prévue pour ceux dont la pension, après application de cette augmentation, resterait inférieure à 50 000 anciennes ouguiyas, garantissant ainsi que ce montant constitue un seuil minimal pour les pensions de retraite.

Le président a par ailleurs annoncé l'adoption d'une réforme du régime des pensions des agents de l'État (civils et militaires), effective à la même date. Cette réforme permettra des revalorisations significatives des pensions pour les agents qui partiront à la retraite après son entrée en vigueur.

Concernant les salaires et les indemnités, le président a annoncé les augmentations suivantes :

* 15 000 anciennes ouguiyas pour les membres des forces armées et de sécurité.

* 10 000 anciennes ouguiyas pour les employés des secteurs de l'éducation et de la formation, assorties d'une augmentation de 10 000 anciennes ouguiyas de l'indemnité dite « de craie » (indemnité d'enseignement).

* 10 000 anciennes ouguiyas pour les employés du secteur de la santé, avec une hausse de 5 000 anciennes ouguiyas de l'indemnité de risque pour le personnel paramédical.

* 10 000 anciennes ouguiyas pour les autres agents de l'État et les employés des établissements publics à caractère administratif.

Selon le président, ces mesures visent à améliorer les conditions de vie des citoyens et à renforcer leur pouvoir d'achat.