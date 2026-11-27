La police chargée de la lutte contre la cybercriminalité a convoqué, ce vendredi, l'artiste et créateur de contenu mauritanien Koda Sall. Cette convocation fait suite à des déclarations tenues dans une vidéo publiée hier, jeudi, dans laquelle il appelait les Mauritaniens noirs à ne pas célébrer la fête de l'indépendance nationale, réclamant justice pour les victimes des événements de 1990.

Dans une publication sur son compte Facebook, Koda Sall a annoncé avoir été convoqué par la police, déclarant : « Suite à la vidéo que j'ai publiée hier concernant le 28 novembre, je viens d'être convoqué. Il semble qu'une simple vidéo puisse parfois faire beaucoup de bruit. »

Il a ajouté qu'il tiendrait ses abonnés informés de l'évolution de la situation, tout en les remerciant pour leur soutien.

Dans la vidéo en question, Koda Sall a affirmé que le 28 novembre représentait pour lui un jour de deuil plutôt qu'une occasion de célébration, faisant référence aux événements survenus à Inal en 1990.

Il a exhorté les Mauritaniens noirs à ne pas participer aux célébrations, soulignant qu'il ne fêterait pas l'indépendance tant que justice ne serait pas rendue aux victimes de ces événements.

Koda Sall a accusé l'État d'ignorer ce dossier et de refuser de l'ouvrir afin de traduire en justice les personnes impliquées dans ces événements, précisant que certaines familles ignorent encore les circonstances du décès de leurs proches ainsi que le sort de leurs dépouilles. En réaction à sa convocation, le député Khali Mamadou Diallo a exprimé sa totale solidarité avec Sall, estimant que ce dernier fait l'objet d'une campagne de dénigrement en raison de sa position sur l'affaire des 28 militaires tués en 1990.

Dans une publication sur son compte Facebook, Diallo a appelé chacun à soutenir Sall, tout en dénonçant ce qu'il a qualifié d'«intimidation ».