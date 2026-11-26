De nouvelles avancées ont été enregistrées dans l’affaire de la famille Koumé, relative à la tentative présumée de spoliation de sa maison à Nouakchott. Selon Me Gourmo Abdoul Lô, avocat au Barreau de Nouakchott et conseil de la famille, la juge saisie du dossier a ordonné, à titre conservatoire, l’évacuation immédiate des occupants et la saisie du titre de propriété qu’ils invoquent.

Dans un post publié jeudi 26 novembre 2026, Me Gourmo Abdoul Lô a indiqué que cette décision fait suite à la production par la famille d’un document qu’il qualifie de décisif et qui était jusque-là absent du dossier judiciaire. Selon l’avocat, cette pièce est de nature à établir la pleine propriété de la famille Koumé sur la maison, dont elle conteste l’occupation ainsi que l’authenticité du titre présenté par les occupants.

L’avocat a précisé que cette décision constitue une avancée importante dans une affaire qui a conduit les propriétaires légitimes à quitter leur domicile. Il a toutefois appelé à la prudence, estimant que ces développements permettent d’espérer un rétablissement du droit et une issue favorable à la famille.

Par ailleurs, les trois jeunes poursuivis pour s’être opposés à l’expulsion de la famille ont également connu des décisions judiciaires. À l’issue des plaidoiries de leurs avocats, deux d’entre eux ont été relaxés, tandis que le troisième a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis. Les trois jeunes ont ainsi été libérés.

Me Gourmo Abdoul Lô, qui intervient dans ce dossier aux côtés de Me Mohamed Laghdhaf, en collaboration avec Mallal Thiam, ancien greffier en chef chargé du suivi de l’affaire pour le compte de la famille, estime néanmoins que les poursuites engagées contre ces jeunes ne reposaient pas sur des éléments suffisamment solides.

L’avocat a exprimé l’espoir que la justice poursuivra dans cette voie et permettra à la famille Koumé de retrouver l’intégralité de son domicile, où elle aurait vécu sans interruption depuis plus de cinquante ans.