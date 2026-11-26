Une nouvelle application de transport urbain, baptisée Flaash Taxi, vient enrichir l’offre de mobilité à Nouakchott. Développée par le jeune entrepreneur mauritanien Mohamed Ali Camara, 23 ans, avec son associé, cette plateforme permet de commander un taxi directement depuis son téléphone, sans avoir à expliquer au chauffeur où l’on se trouve. Lancée en septembre 2026, elle ambitionne de simplifier les déplacements quotidiens dans la capitale.

Une application pensée pour les réalités de Nouakchott

Flaash Taxi repose sur un principe simple : faciliter la mise en relation entre les clients et les chauffeurs. « À Nouakchott, expliquer au téléphone où l'on se trouve est un problème de tous les jours », explique Mohamed Ali Camara, à l'origine de cette initiative.

Pour commander une course, l'utilisateur indique uniquement sa destination, tandis que sa position géographique est automatiquement détectée par l'application. Il peut ensuite choisir parmi plusieurs points de repère enregistrés dans le système, notamment BMD Carrefour, Carrefour Madrid, l'hôpital Cheikh Zayed, la Grande Mosquée ou encore l'aéroport international de Nouakchott.

Le prix de la course est affiché avant la confirmation de la commande. L'application offre également la possibilité de réserver un taxi à l'avance. Le règlement peut s'effectuer en espèces ou à partir du solde disponible sur le compte Flaash.

La sécurité au cœur du dispositif

La plateforme met également l'accent sur la sécurité des utilisateurs. Selon Mohamed Ali Camara, tous les chauffeurs inscrits font l'objet d'une vérification préalable de leur identité et des documents de leur véhicule.

Avant de prendre place à bord, le client peut consulter le nom et la photo du chauffeur ainsi que le numéro d'immatriculation de la voiture. Les conducteurs peuvent s'inscrire directement depuis leur téléphone, sans avoir besoin de se déplacer dans un bureau. Leurs documents sont toutefois soumis à une vérification avant toute autorisation d'exercer.

Disponible en français et en arabe, l'application permet à chaque utilisateur de choisir sa langue dès la première ouverture.

Une tarification accessible et sans commission pour les chauffeurs

Sur le plan tarifaire, Flaash Taxi propose un prix de 80 MRU (800 anciennes ouguiyas) pour les trajets allant jusqu'à trois kilomètres, puis 20 MRU (200 anciennes ouguiyas) par kilomètre supplémentaire. Le téléchargement de l'application est gratuit.

Autre particularité du modèle économique adopté par ses concepteurs : aucune commission n'est actuellement prélevée sur les revenus des chauffeurs. « Nous avons décidé, pour le moment, de ne prélever aucune commission. Le chauffeur garde l'intégralité de ce qu'il gagne », précise Mohamed Ali Camara.

Près de 120 chauffeurs et 800 clients inscrits

Quelques mois après le lancement de ses premières courses, en septembre 2026, la plateforme revendique près de 120 chauffeurs validés et environ 800 clients inscrits, tous basés à Nouakchott.

Ses promoteurs ciblent principalement les habitants de la capitale qui utilisent régulièrement les taxis, mais également les chauffeurs professionnels et les personnes souhaitant disposer d'une source complémentaire de revenus. Ces dernières peuvent se connecter à la plateforme et accepter des courses selon leurs disponibilités, sans obligation d'horaires fixes.

Vers de nouveaux services et des partenariats commerciaux

Au-delà du transport de personnes, Flaash Taxi entend élargir progressivement ses activités à la livraison de produits et de repas. Une nouvelle fonctionnalité, tout juste ouverte, permet aux petits commerçants et aux personnes qui préparent des repas à domicile de créer leur boutique sur l'application et de proposer leurs produits aux clients.

« Ils peuvent ouvrir leur boutique dans l'application, vendre à nos clients, et nos livreurs s'occupent de la livraison », indique le jeune entrepreneur. Les personnes disposant d'une voiture ou d'une moto peuvent également rejoindre le réseau, comme chauffeurs ou livreurs.

Développée localement par Mohamed Ali Camara et son associé, Flaash Taxi entend ainsi apporter une réponse numérique aux difficultés quotidiennes du transport urbain, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'activité et de revenus dans la capitale.

L'application est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play, ainsi que sur le site officiel : flaashtaxi.com⁠