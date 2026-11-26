Dans une déclaration consacrée à la polémique autour de la diffusion de vidéos compromettantes, Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna rejette catégoriquement les accusations selon lesquelles les images auraient été retrouvées dans son téléphone. Il y voit une manœuvre politique destinée à fragiliser l’opposition, notamment Birame Dah Abeid et les soutiens de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. L’ancien ministre revient également sur les circonstances des discussions engagées avec Birame en 2019, dément toute transaction financière illicite et affirme être prêt à rendre publics les éléments dont il dispose.

Ci-dessous, la traduction intégrale de la déclaration de l’ancien ministre :

« Je voudrais aujourd’hui apporter des éclaircissements à l’opinion publique au sujet des fuites d’images.

Je voudrais tout d’abord présenter mes excuses à ma famille, ainsi qu’aux personnes qui ont soutenu l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, aujourd’hui malade et empêché de se faire soigner, alors que certains chercheraient à attenter à sa vie sous les yeux des Mauritaniens, dont beaucoup font semblant de ne rien voir.

Je présente également mes excuses à toutes les personnes qui ont subi des préjudices à la suite de la diffusion de ces images, notamment celles montrant un ministre de la République islamique de Mauritanie en mission pour le compte de l’État.

J’ai essayé de supporter ce préjudice en gardant le silence, dans l’espoir que l’État assumerait ses responsabilités. Mais j’ai fini par avoir la conviction qu’il ne le ferait pas. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre la parole.

Cependant, malgré mon opposition à ce pouvoir, que je considère comme ayant échoué et étant profondément discrédité, je ne saurais tenir des propos susceptibles de ternir l’image et la réputation de l’État mauritanien.

Concernant la crise électorale de 2019, les autorités de l’époque avaient pris plusieurs initiatives pour protéger l’État contre le désordre, préserver la cohésion sociale et faciliter la mission du président nouvellement élu. Plusieurs départements de l’État avaient été associés à cette mission et des mesures avaient été prises dans ce sens.

Je tiens ici à assumer pleinement la responsabilité de ce qui m’avait été confié à cette période. Je voudrais toutefois assurer le peuple mauritanien que je n’étais ni responsable de la production de ces images ni chargé de leur conservation.

Un montage grossier

Ma famille, ses invités ainsi que les soutiens de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz ne sont pas davantage à l’origine de ces images et n’en assuraient pas la conservation. Une structure de l’État avait été chargée de cette mission et en avait la responsabilité.

S’agissant des informations faisant état de la présence de ces images dans mon téléphone, je tiens à affirmer qu’il s’agit d’un mensonge grossier. Le pouvoir et ses blogueurs soutiennent que ces images auraient été retrouvées dans le téléphone de Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna. Je démens catégoriquement cette affirmation : ces images ne se trouvaient pas dans mon téléphone.

Il s’agit d’une campagne dirigée contre l’opposition dans son ensemble, et particulièrement contre Birame, les soutiens de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et les personnes qui l’accompagnent.

Le journaliste à l’origine des fuites a clairement déclaré avoir reçu ces vidéos en 2024. Cela signifie qu’à cette époque, les soutiens du pouvoir considéraient déjà que l’alliance autour de Birame constituait une menace pour leurs intérêts et avaient pris leurs dispositions en prévision de la diffusion de ces images.

Toutefois, lorsqu’ils ont appris que les soutiens de l’ancien président Aziz avaient décidé de boycotter les élections, ils ont mis cette opération en attente.

Aujourd’hui, la situation a changé : alors que des préparatifs sont engagés en vue d’un troisième mandat et que les soutiens de l’ancien président Aziz ont décidé d’apporter leur appui à Birame, ces images ont finalement été diffusées. Voilà, selon moi, la réalité de cette affaire.

Concernant les discussions que nous avions engagées avec Birame à l’époque, elles se sont déroulées en présence de certains représentants de la majorité d’alors ainsi que de délégations mandatées par Birame pour le représenter. L’accord envisagé n’a finalement pas été signé. Sa signature devait avoir lieu à l’hôtel Azalaï.

Je voudrais tout d’abord préciser que ces discussions n’avaient absolument aucun rapport avec l’argent et que les sommes évoquées ne constituaient en aucun cas un acte de corruption ou un versement de pots-de-vin. Le moment venu, je dispose de tous les éléments et de tous les détails nécessaires, que je rendrai publics si les circonstances l’exigent.

Pourquoi Biram et pas un autre ?

Je serais d’ailleurs le dernier à vouloir dévoiler les failles ou exposer les dysfonctionnements de notre pays. La campagne menée contre Birame, notamment à propos des aides et des soutiens dont il bénéficie, est profondément injuste.

Quel est cet homme politique, maire, député ou président, qui ne bénéficie pas de différentes formes d’aide et de soutien ? Quel est ce parti politique qui parvient à mener ses activités sans aucun appui financier ou matériel ?

Pourquoi l’exigence de transparence imposée à Birame et à ses compagnons n’est-elle pas appliquée avec la même rigueur à ceux qui bénéficient, jour et nuit, de soutiens de l’État ? Pourquoi ne leur dépêche-t-on pas également des missions d’inspection afin d’examiner leurs sources de financement et les différentes formes de soutien dont ils bénéficient ?

Je voudrais rappeler ici aux hommes d’affaires un proverbe bien de chez nous : « Il faut traiter ses chameaux de la même manière, car on ne sait pas lequel d’entre eux nous sera utile demain. »

Je voudrais également souligner, sans avoir pour habitude de m’attarder sur les questions de composition et de stratification sociales, que les Maures blancs ne doivent pas se laisser intimider par Birame.

Birame est, à bien des égards, une illustration vivante d’un enseignement propre à notre société. C’est un Maure à la peau foncée qui participe à leurs réunions, échange avec eux et entretient des relations d’amitié avec eux. C’est un homme sérieux, digne de confiance et respectueux des responsabilités qui lui sont confiées. Mais lorsqu’il s’agit de prendre la parole et d’exprimer ses convictions, il n’hésite pas à dire franchement ce qu’il pense.

Il ne doit être jugé que sur la base de son programme électoral. Celui qui s’y reconnaît et y adhère peut le soutenir ; celui qui n’y adhère pas est libre de le rejeter. C’est cela, la démocratie, et c’est parfaitement normal.

Voilà ce que je tenais à dire sur cette question. Je présente mes excuses si, par inadvertance, certains ont pu croire que, du fait de ma position d’opposant, je cherchais à dévoiler les failles de notre pays ou à exposer ses dysfonctionnements.

Je me suis simplement exprimé dans le but de me défendre. Cette affaire n’a rien d’anormal et ne comporte aucun dessous-de-table. »