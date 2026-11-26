Selon une étude publiée par l'Agence française de développement (AFD), l'économie mauritanienne est dominée par une vingtaine de grandes familles. La plupart des petites banques ont été créées par ces mêmes familles afin de financer leurs propres activités, ce qui limite la contribution du secteur bancaire à la croissance et restreint l'accès au financement.

L'étude, réalisée par la chercheuse Clémence Goulet, souligne que le secteur bancaire se caractérise à la fois par une fragmentation et une forte concentration : il compte 17 banques, dont les trois plus importantes détiennent 47 % des actifs, tandis que les quatorze autres se partagent le reste du marché.

L'étude attribue la faiblesse du rôle des banques dans le financement de l'économie à la prédominance des banques familiales, au manque de confiance entre les institutions bancaires et aux lacunes en matière de gouvernance. Elle ajoute que cette concentration, tant dans le secteur bancaire que dans le monde des affaires — conjuguée à la persistance de barrières à l'entrée sur le marché — affaiblit la concurrence et bride le dynamisme du secteur privé, en dehors des industries extractives.

Par ailleurs, l'étude révèle une forte concentration du financement : les cinq plus gros emprunteurs captent à eux seuls un tiers de l'encours total des crédits. Le crédit est principalement orienté vers des secteurs jugés moins risqués par les banques — tels que la pêche, la construction, les transports et les services — alors que l'agriculture et l'élevage ne reçoivent qu'environ 1 % des prêts, bien qu'ils contribuent à hauteur de 15 % au produit intérieur brut (PIB). L'étude souligne que le taux de créances douteuses, bien qu'en baisse — passant d'environ 27 % en 2019 à 19,2 % à la mi-2025 —, demeure élevé au regard des normes internationales. Elle précise qu'une partie de cette amélioration résulte d'une reclassification des créances et de leur radiation comptable, et non nécessairement d'une amélioration équivalente de la qualité du crédit.

Par ailleurs, l'étude relève les efforts déployés par la Banque centrale pour renforcer le secteur, notamment par le relèvement des exigences en matière de fonds propres et l'alignement sur les normes « Bâle III ». Ces mesures incitent les institutions sous-capitalisées à renforcer leurs fonds propres, à procéder à des fusions ou à se retirer du marché.

Cette étude s'inscrit dans la série «Macroéconomie et développement » et a été finalisée le 9 juillet 2026. Le document précise que les analyses qui y sont présentées relèvent de la responsabilité de son auteure et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l'Agence française de développement (AFD).