La ministre de la santé, Madame Naha Mouknass a assisté à la cérémonie du baptême du bébé Mohamed Ghazwani N’Gaïdé, né le 8 novembre au nouveau centre de santé du PK7, dans la commune de Riyadh (Nouakchott). Cette célébration a connu une forte dimension symbolique et citoyenne, dépassant le cadre strictement familial pour illustrer l’engagement constant de son père, l’ancien député de Boghé N’Gaïdé Abderrahmane, en faveur de l’unité nationale, de la cohésion sociale et de l’amélioration de l’accès aux soins pour les populations.

À l’origine de cet événement insolite figure une coïncidence remarquable : trois jours seulement après l’inauguration, du nouveau centre de santé de Riyadh par le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, le jeudi 5 novembre, l’épouse de l’ancien parlementaire y a mis au monde, le dimanche 8 novembre, le tout premier nouveau-né de l’établissement. L’accouchement s’est déroulé en moins de vingt minutes dans cette structure située à proximité immédiate du domicile familial, grâce à la mobilisation rapide de l’équipe médicale conduite par le directeur du centre, Dr Thierno Kelly aux côtés de la sage-femme et de proches.

Au-delà de l’émotion suscitée par cette naissance, immédiatement relayée par la presse devant laquelle N’Gaïdé Abderrahmane s’était exprimé en pulaar, en hassaniya et en français pour remercier le chef de l’État, le Premier ministre et la ministre de la Santé et pour ensuite pour justifier le choix du prénom Ghazwani qui revêt une portée politique et sociale assumée. Pour l’ancien député de Boghé, ce geste s’inscrit dans la continuité d’un combat de longue haleine visant à renforcer l’unité nationale et à bâtir des passerelles durables entre les différentes composantes de la société mauritanienne. Durant son mandat à l’Assemblée nationale, il s’était notamment illustré par la mise en place d’un groupe parlementaire dédié à cette dynamique et par son rôle actif dans le rapprochement des différents clans des victimes du passif humanitaire, un dossier dont le processus de règlement en cours n’attend désormais que le dialogue national pour sa validation définitive.

Cette célébration a également servi de tribune citoyenne à l’ancien élu pour porter auprès des autorités les doléances légitimes des habitants de la commune de Riyadh et des quartiers environnants. Soucieux de voir l’engagement des pouvoirs publics se traduire par un véritable rapprochement des soins, N’Gaïdé Abderrahmane a plaidé pour le rehaussement du plateau technique du nouvel établissement et l’élargissement de son offre médicale à des spécialités essentielles telles que la cardiologie, l’urologie, l’ophtalmologie, la pédiatrie, la diabétologie et la gastro-entérologie. Il a souligné que l’affectation de personnel spécialisé demeure indispensable pour éviter que le centre ne fonctionne au ralenti et pour encourager les habitants à le fréquenter pleinement. Se rendre aux grands centres hospitaliers de la capitale est un véritable casse-tête.

L’ancien député a par ailleurs attiré l’attention sur l’enjeu crucial de l’accessibilité géographique et l’éclairage de l’infrastructure, implantée sur un axe non bitumé et relativement éloignée des grands axes des PK, d’Arafat, de Kosovo, de Kandahar et de Tarhil, autant de zones à très forte densité démographique, tout comme il a demandé des prestations de services accessibles aux populations démunies de la zone mais également la nécessité d’accorder la priorité des emplois (nettoyage, entretien, gardiennage, plomberie, buanderie et électricité…) aux habitants des environs de l’établissement. Des préoccupations accueillies avec attention par la ministre de la Santé, Naha Mint Mouknass, et les autorités présentes, qui ont pris bonne note de ces revendications au service des populations.