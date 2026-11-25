La Fédération Mauritanienne de Football annonce avoir déposé, le 19 novembre 2026, une plainte officielle auprès des instances compétentes de la Confédération Africaine de Football (CAF), concernant l’éligibilité d’un joueur de l’équipe nationale du Burkina Faso à prendre part aux deux rencontres ayant opposé la Mauritanie à son homologue burkinabè, les 13 et 17 novembre 2026, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

La Fédération a engagé ces démarches dès qu’elle a eu connaissance des informations relatives au joueur concerné, dans le strict respect des délais et des procédures légales en vigueur. Elle a également mandaté un cabinet international d’avocats pour assurer le suivi de cette affaire.

Compte tenu du fait que les procédures disciplinaires sont toujours en cours, la Fédération se limite, à ce stade, à cette clarification, dans le souci de respecter pleinement l’indépendance des instances juridictionnelles de la Confédération Africaine de Football.

La Fédération tiendra l’opinion publique informée de l’évolution de cette affaire à l’issue des procédures en cours.