Malheureusement, les cartels de la drogue ciblent, depuis quelques années, les établissements scolaires de nos grandes villes. Différentes méthodes sont utilisées pour mettre les enfants en contact permanent avec les stupéfiants. Le but principal de cette action est de transformer le maximum d’élèves en toxicomanes, afin de permettre à ces réseaux d'écouler leurs marchandises. Les vendeurs et vendeuses à l’étal sont le plus souvent utilisés pour cette tâche. Ils commencent par distribuer de minimes quantités de haschisch gratuitement à certains élèves. Une fois que ceux-ci y sont dépendants, ils seront toujours prêts à dépenser tout ce qu'ils peuvent pour en acquérir.

Les distributeurs spéciaux

Il y a aussi des « missionnaires » envoyés vers les écoles : des djenks dépravés qui s'infiltrent dans la cour pendant les récréations, ciblant certains élèves pour leur proposer de petites quantités de drogue contre un peu d'argent, un petit téléphone portable ou autre chose. Cette méthode concerne ceux qui sont déjà toxicomanes et permet de distribuer des quantités notables de stupéfiants. Les colporteurs étrangers (surtout ghanéens, ivoiriens, nigérians), vendeurs de boissons, sandwichs et beignets suspects, jouent eux aussi un grand rôle en ce domaine.

Des efforts contre ce phénomène

Des responsables d'école se sont rendus compte du danger et ont tout fait pour chasser ces individus ou, moins, les empêcher de distribuer leur poison. En vain, hélas ! Le directeur d'une école privée de Tin Soueïlim a ainsi porté plainte à plusieurs reprises, la police est venue, à chaque fois, rafler ces étrangers, mais ceux-ci sont toujours revenus dès le lendemain, plus déterminés que jamais à empoisonner nos enfants

Il y a aussi des salles de jeux autour des écoles, où se rassemblent beaucoup d’enfants. La plupart des responsables de ces lieux sont des dealers. Leurs petits clients sont approvisionnés le plus souvent sous couverture des play-stations et autres. Il y a aussi des distributeurs qui viennent livrer sur les terrains de sport, lors des entraînements et des matchs de football, entre autres. Certains coachs profitent même de leur position pour inciter eux aussi leurs jeunes recrues à cette consommation. L’an dernier, plusieurs familles ont ainsi porté plainte contre un entraîneur. Une fois arrêté, celui-ci a nié avoir tenu de tels propos, mais les enfants ont été repris par leurs familles.

L'intrus du lycée

Un incident se produisit dans un lycée d'Arafat, obligeant la direction à cesser les cours durant le reste de la journée. Un émissaire des dealers était entré dans l'enceinte alors qu'il était « hai », comme on dit en jargon délinquant. Il avait été remarqué par le gardien qui voulut le faire sortir et une violente bagarre éclata, causant une énorme pagaille. Les élèves sortirent dans un brouhaha énorme et le toxicomane en profita pour s'éclipser.

Rappelons en outre qu'à une autre occasion, un dealer malien commit volontairement un délit, afin d’être déféré et écroué. Une fois en prison, il y mit en place un réseau de vente et distribution de drogues. Il passa ainsi trois ou quatre ans à écouler ses produits. Mais les autorités finirent par découvrir le pot aux roses et décidèrent de l'expulser de la Mauritanie, en lui interdisant tout nouveau séjour dans le pays...

Mosy