La coalition intercommunale pour le développement de la Moughata de Boghé mobilise ses forces pour accueillir le président de la République Mohamed ould Cheikh Ghazouani.

Après la réunion tenue avec le Wali ce lundi 23 novembre 2026 au niveau du siège des coopératives dont l’objectif était comment accueillir le président avec une forte et remarquable mobilisation.

La coalition intercommunale pour le développement de la Moughata de Boghé s'est réunie en conclave au domicile de leur Coordinateur M. Ba Kalidou Bocar.

Étaient présents : les maires de Dar el Barka Abeid ould Mohamed Abd, le maire de la commune d’ould Birom, Amadou Karass Lam, des chefs de village et des acteurs politiques.

Le président d'honneur de la coalition Mamadou Lamine Ndongo et le professeur ́ Sid Ely ont remercié l’assistance pour cette initiative et a encouragé ses membres à tout faire pour la réussite de la visite du président dans la Moughataa.

Il était également question de discuter des modalités de mobilisation pour l'accueil chaleureux et populaire du président de la République, Mohamed ould Mohamed ould Cheikh Ghazouani.

Prenant la parole, le Coordinateur a expliqué que l'objectif de cette réunion est de mettre en place un dispositif de mobilisation des masses pour la bonne réussite de la visite du président dans la Moughata de Boghé.

Tour à tour les différents intervenants ont abordé le sujet et dégagé des propositions sur le lieu d'accueil et le transport des populations.

Le Maire de Dar el Barka M. Abeid a fait la restitution de la réunion tenue avec les autorités administratives sur les modalités d'accueil.

Il a été convenu de créer un comité local de coordination pour le pilotage des activités liées à la visite du président.

Pour le rappel, cette coalition a été créée au lendemain des élections législatives et municipales de 2023.

L'ambition de cette coalition politique est de créer un cadre de concertation qui permettra de travailler ensemble sur toutes les questions qui touchent l'avenir de la Moughata de Boghé.

A l’issue de la réunion, il a été donné mandat aux chefs des villages pour la mobilisation de leurs localités.