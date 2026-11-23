Riemann, Navier-Stokes, Yang-Mills… En quelques mois, l'intelligence artificielle (IA) a fait vaciller des problèmes à un million de dollars que l'on croyait hors de portée

En vingt-six ans, les mathématiciens n'en avaient résolu qu'une. En 2026, l’IA a ébranlé presque toutes les autres. Mais a-t-elle vraiment fait progresser notre compréhension ?

Par M. Issa Teyeb BELLAL, Consultant national et international polyvalent

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Le 24 mai 2000, au Collège de France, le Clay Mathematics Institute a promis un million de dollars pour la solution de chacun de sept grands problèmes mathématiques. Le lieu faisait écho aux 23 problèmes que David Hilbert avait présentés à Paris en 1900, et qui ont orienté les mathématiques de tout le XXe siècle. Un seul problème figure sur les deux listes : l'hypothèse de Riemann. Seul l'un d'eux, la conjecture de Poincaré, a été résolu depuis, par un être humain. L'année 2026 a tout changé. Voici, problème par problème, ce qui est acquis, ce qui est annoncé et ce qui reste ouvert :

Problème Domaine Situation en novembre 2026 Conjecture de Poincaré Topologie Résolue (Perelman, 2002-2003) ; prix attribué en 2010 et refusé Hypothèse de Riemann Théorie des nombres Preuve formelle certifiée en Lean (21 novembre 2026) ; non encore reconnue par le Clay Institute Navier-Stokes Mécanique des fluides Preuve d'explosion avec force extérieure (OpenAI, septembre) ; sans force : annoncée le 20 novembre, non vérifiée Yang-Mills et trou de masse Physique mathématique Existence de la théorie annoncée (OpenAI, octobre) ; le trou de masse reste à démontrer P contre NP Informatique théorique Ouvert ; aucune annonce de solution Conjecture de Hodge Géométrie algébrique Ouvert ; quelques cas particuliers annoncés Birch et Swinnerton-Dyer Théorie des nombres Ouvert ; résultat partiel annoncé, en cours d'examen

1. La conjecture de Poincaré — résolue

La question : une forme fermée à trois dimensions, sans « trou », est-elle forcément une sphère déformée ?

L'enjeu : comprendre et classer toutes les formes possibles de l'espace à trois dimensions, y compris, peut-être, la forme de notre univers.

Où en est-on ? Posée en 1904, la question a été résolue par le Russe Grigori Perelman en 2002-2003, en perfectionnant le « flot de Ricci » de Richard Hamilton. Il a fallu plusieurs années à trois équipes pour vérifier sa preuve. Perelman a refusé la médaille Fields en 2006, puis le prix du millénaire en 2010. C'est le seul problème officiellement résolu, et il l'a été par un humain.

2. L'hypothèse de Riemann — preuve certifiée, non encore reconnue

La question : les zéros « non triviaux » de la fonction zêta sont-ils tous sur la droite de partie réelle 1/2 ?

L'enjeu : la répartition des nombres premiers, sur lesquels repose une grande partie de la cryptographie. Des milliers de théorèmes ont été démontrés « sous l'hypothèse de Riemann » et attendaient sa confirmation.

Les zéros de la fonction zêta : selon Riemann, tous les zéros non triviaux sont sur la droite critique Re(s) = 1/2.

Où en est-on ? Formulée en 1859, l'hypothèse avait été vérifiée pour plus de douze mille milliards de zéros (racines). En 2026, les avancées se sont enchaînées : plus des deux tiers des zéros sur la droite en août, une version affaiblie en octobre, puis, le 20 novembre, la preuve complète publiée par Levent Alpöge (Anthropic), obtenue avec l'IA Claude. Écrite en 17 millions de lignes de code Lean, elle a été certifiée le lendemain par les communautés Lean et Mathlib. Mais personne ne la comprend encore, et le Clay Institute considère toujours le problème comme non résolu.

3. Les équations de Navier-Stokes — avancée majeure, en débat

La question : les équations des fluides peuvent-elles produire une vitesse infinie en un point ?

L'enjeu : ces équations servent chaque jour à prévoir la météo, concevoir les avions et les navires ou modéliser la circulation sanguine. Savoir si elles peuvent « s'emballer » touche à leurs fondements.

Où en est-on ? Le 8 septembre, OpenAI a démontré, avec dix mille agents d'IA et une vérification en Lean, qu'un fluide poussé par une force extérieure peut « exploser ». Le 20 novembre, Alpöge et Tristan Buckmaster ont annoncé une preuve sans force extérieure, la version que la plupart des spécialistes considèrent comme le vrai problème ; elle reste à vérifier. La paternité du résultat fait l'objet d'une vive controverse.

4. Yang-Mills et le trou de masse — à moitié

La question : peut-on fonder rigoureusement la théorie des forces nucléaires et prouver que ses particules ont une masse minimale ?

L'enjeu : la théorie de Yang-Mills est le socle du modèle standard de la physique des particules ; le « trou de masse » expliquerait pourquoi la force nucléaire forte n'agit qu'à très courte distance.

Où en est-on ? Le 26 octobre, OpenAI a annoncé une preuve de l'existence de la théorie. Un groupe d'experts présidé par le prix Nobel David Gross l'a jugée convaincante en première analyse, mais elle ne démontre pas le trou de masse, qui reste l'enjeu principal.

5. P contre NP — ouvert

La question : ce qui se vérifie rapidement peut-il aussi se résoudre rapidement ?

L'enjeu : si la réponse était oui, d'innombrables problèmes d'organisation deviendraient faciles, mais la cryptographie qui protège nos transactions bancaires s'effondrerait.

Où en est-on ? Aucune solution n'a été annoncée. Des résultats voisins sur le problème 3-SAT, annoncés fin octobre par OpenAI et Anthropic, ne tranchent pas la question.

6. La conjecture de Hodge — ouvert

La question : certaines formes géométriques complexes se reconstruisent-elles toujours à partir d'objets définis par des équations ?

L'enjeu : jeter un pont entre la géométrie, la topologie et l'algèbre. C'est le plus abstrait des sept problèmes.

Où en est-on ? Quelques nouveaux cas particuliers ont été annoncés en octobre, sans vérification formelle ; trois articles ont été retirés après la découverte d'une erreur.

7. La conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer — ouvert

La question : peut-on prédire le nombre de solutions rationnelles d'une courbe elliptique ?

L'enjeu : ces courbes sont au cœur de la démonstration du dernier théorème de Fermat et de la cryptographie moderne, qui sécurise par exemple les paiements en ligne.

Où en est-on ? Un résultat partiel, couvrant une large famille de courbes, a été annoncé en octobre ; il est en cours d'examen, et certains spécialistes n'y voient qu'une amélioration technique.

Lean : quand la machine vérifie la preuve

Lean est un logiciel qui vérifie mécaniquement chaque étape d'une démonstration. Une preuve acceptée par Lean est quasiment certaine d'être correcte, si l'énoncé est bien formalisé. Ce n'est pas une première : dès 1976, le théorème des quatre couleurs avait été démontré avec l'aide d'un ordinateur. Mais Lean garantit qu'une preuve est juste, pas pourquoi : c'est toute la différence entre vérifier et comprendre.

En chiffres

7 problèmes, 7 millions de dollars de récompenses promises en 2000.

167 ans entre la formulation de l'hypothèse de Riemann et sa preuve certifiée.

17 millions de lignes de code Lean pour cette preuve.

10 000 agents, 88 heures, 6 à 10 millions de dollars de calcul pour la preuve de Navier-Stokes d'OpenAI.

Ce qu'il faut retenir

Une rupture historique. En un an, des avancées majeures sur trois problèmes et des résultats partiels sur deux autres, alors qu'un seul avait été résolu en vingt-six ans.

Une collaboration entre humains et machines. Ces percées ne sont pas l'œuvre d'une machine seule : des mathématiciens choisissent les problèmes et orientent les approches, et la plupart des résultats prolongent des programmes de recherche humains déjà avancés.

Prouver n'est pas comprendre. Des preuves de millions de lignes attendent d'être comprises, simplifiées et transmises par des humains.

Le temps de la validation. Le Clay Institute exige une publication, un délai de deux ans et l'acceptation de la communauté : rien ne pourra être officiellement reconnu avant 2028.

La puissance de calcul, nouvel atout. La recherche de pointe dépend désormais aussi de moyens concentrés dans quelques entreprises.

Ce qu'en disent les mathématiciens

Martin Bridson, président du Clay Institute, a salué une annonce d'une portée historique, tout en prévenant que le chemin vers une véritable compréhension serait long et difficile.

Peter Sarnak, de Princeton, a indiqué qu'il ne considérerait le résultat « quasi-Riemann » comme un théorème qu'une fois tous les détails vérifiés par des humains.

Kevin Buzzard, spécialiste de la vérification formelle, rappelle qu'une preuve Lean correcte ne garantit pas que l'article rédigé qui l'accompagne le soit.

Et pour la Mauritanie et l'Afrique ?

Ces bouleversements ouvrent des possibilités nouvelles pour nos pays, à condition d'agir vite :

◆ Renforcer les fondamentaux : l'IA ne remplace pas la compréhension, elle exige des utilisateurs capables de poser les bonnes questions et de juger les réponses.

◆ Introduire la vérification formelle et l'usage raisonné de l'IA à l'université, et y former les enseignants, sans renoncer à l'exigence de la démonstration.

◆ S'appuyer sur les réseaux africains comme AIMS, mobiliser la diaspora et encourager les jeunes talents par les olympiades.