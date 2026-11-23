Le commissaire européen à la Pêche et aux Océans, Costas Kadis, s'est abstenu, ce lundi 23 novembre, de révéler le montant financier que l'Union européenne versera à la Mauritanie dans le cadre du nouveau protocole de pêche. L'accord a été annoncé dimanche soir, à l'issue de négociations intenses entre les deux parties.

Dans des déclarations rapportées ce lundi soir par l'agence espagnole « Europa Press », M. Kadis a indiqué qu'il n'était pas possible, à ce stade, de divulguer davantage de détails concernant la contrepartie financière ou les quotas de pêche alloués aux flottes européennes.

Le commissaire européen a précisé qu'une équipe technique de l'Union européenne se rendrait en Mauritanie fin novembre pour finaliser les aspects techniques, ouvrant ainsi la voie aux procédures officielles nécessaires à l'adoption du nouveau protocole.

Il a ajouté que la Commission européenne prévoit d'achever les procédures internes au cours du mois de décembre et d'obtenir l'approbation du Conseil de l'Union européenne en janvier 2027. Si le calendrier est respecté, le protocole devrait entrer en vigueur en février de la même année.

En vertu du précédent protocole, l'Union européenne versait à la Mauritanie une contribution financière annuelle de 60,8 millions d'euros, en échange de l'accès aux eaux mauritaniennes pour ses navires et d'un soutien au secteur de la pêche. On ignore encore si les nouvelles négociations ont abouti à une augmentation de ce montant ou à son maintien au niveau actuel.

Cette absence de communication sur les détails financiers persiste, bien que les responsables européens ont salué le nouvel accord, le commissaire européen affirmant qu'il sert les intérêts de la Mauritanie, de l'Union européenne et du secteur européen de la pêche.