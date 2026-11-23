La mascotte accompagnera la campagne mondiale #CitizenAwareness de l’entreprise, aux côtés d’un guide numérique de prévention de la fraude, pour informer les demandeurs de visa sur les arnaques courantes.

‐-‐-‐‐‐------------‐‐-‐-‐------------------

Nouakchott, le 23 novembre 2026 — BLS International dévoile BLShield™, une mascotte dédiée à la sensibilisation aux risques de fraude, dans le cadre de sa campagne mondiale #CitizenAwareness visant à informer les demandeurs de visa sur les pratiques frauduleuses dans le secteur des visas et des services consulaires. Conçue autour des thèmes de la vigilance et de la protection, la mascotte accompagnera les initiatives de sensibilisation de l’entreprise. À travers des récits illustrés et des contenus pédagogiques, elle aidera les demandeurs à reconnaître les arnaques courantes et à comprendre les précautions à prendre tout au long de leur parcours de demande de visa.

BLShield™ a été conçue comme un outil de communication pédagogique destiné à simplifier l’information sur les fraudes liées aux visas et à la rendre plus accessible aux demandeurs. À travers cette campagne incarnée par la mascotte, BLS International abordera les pratiques frauduleuses courantes, notamment les faux sites de services de visa, la vente non autorisée de rendez-vous, les e-mails et messages d’hameçonnage, l’usurpation de l’identité de prestataires agréés et les promesses trompeuses d’obtention garantie d’un visa.

Parallèlement au lancement de la mascotte, BLS International présente son « Guide de prévention de la fraude », une ressource numérique qui décrit les arnaques courantes liées aux visas et aux services consulaires, leurs signes d’alerte et les mesures que les demandeurs peuvent prendre pour se protéger. Le guide explique notamment comment repérer les sites web frauduleux et les intermédiaires non autorisés, vérifier les canaux de communication officiels, protéger ses informations personnelles et financières et signaler les soupçons de fraude. Il apporte également des précisions sur les aspects essentiels de la procédure de demande de visa.

La campagne #CitizenAwareness sera déployée à travers des messages de prévention numériques multilingues, des contenus pédagogiques et des actions de sensibilisation sur le terrain, au sein des centres de demande de visa (VAC) de BLS International. Ces communications rappelleront également les précautions à prendre : éviter les paiements par des canaux non officiels, ne pas partager ses codes à usage unique (OTP), ses mots de passe ou ses identifiants bancaires, vérifier l’adresse des sites web avant d’y saisir des informations personnelles et rester vigilant face aux appels et messages non sollicités ainsi qu’aux comptes de réseaux sociaux prétendant représenter BLS International.

À propos de cette campagne, Shikhar Aggarwal, Joint Managing Director de BLS International, déclare : « Nous nous engageons à protéger les demandeurs partout dans le monde et à faire de la prévention de la fraude une partie intégrante du parcours de demande de visa, dès le départ. Alors que la technologie et l’intelligence artificielle transforment de plus en plus l’expérience du voyage, la sensibilisation aux enjeux numériques et la confiance doivent progresser au rythme de l’innovation. En tant que partenaire de confiance des gouvernements et des citoyens, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les demandeurs disposent des informations nécessaires pour se protéger des pratiques frauduleuses. Le lancement de notre Guide de prévention de la fraude et de BLShield™ traduit notre volonté de rendre la prévention de la fraude plus accessible, plus concrète et plus engageante pour les demandeurs. À travers #CitizenAwareness, nous souhaitons aller au-delà des messages de sensibilisation classiques, en aidant les citoyens à reconnaître les risques potentiels, à vérifier les informations et à comprendre les mesures qu’ils peuvent prendre pour se protéger tout au long de leur parcours de demande de visa. »

Avec le lancement de BLShield™ et du Guide de prévention de la fraude, BLS International entend faciliter l’accès des demandeurs de visa aux informations sur la prévention de la fraude et mieux faire connaître les bonnes pratiques pour effectuer leurs démarches en toute sécurité. À travers #CitizenAwareness, l’entreprise continuera à les sensibiliser à l’identification des activités frauduleuses, à la vérification des informations et au recours aux canaux officiels tout au long de leur parcours de demande de visa.

Présente dans plus de 100 pays, BLS International accompagne plus de 46 gouvernements clients grâce à son réseau mondial de centres de demande de visa (VAC) et de bureaux. L’entreprise s’appuie sur un dispositif robuste de cybersécurité et de protection des données, associant technologies avancées, plateformes numériques sécurisées et architecture de sécurité à plusieurs niveaux. Ce dispositif comprend le chiffrement des données, les contrôles d’accès, la surveillance continue des menaces, l’évaluation des vulnérabilités et une réponse proactive aux incidents, afin de protéger les informations sensibles des demandeurs et les infrastructures critiques. Témoignant de son engagement en faveur de la qualité, de la sécurité et de l’excellence opérationnelle, BLS International est évaluée au niveau de maturité 5 du modèle CMMI® pour DEV, SVC et Security (V3.0) et détient notamment les certifications ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 et ISO 14001:2015.

À propos de BLS International Services Limited

BLS International Services est un partenaire mondial de confiance, spécialisé dans les services technologiques pour les gouvernements et les citoyens. Depuis 2005, l’entreprise jouit d’une réputation irréprochable dans les domaines des visas, passeports, services consulaires et citoyens, E-gouvernance, attestations, biométrie, E-visas et services de détail.

L’entreprise figure parmi les « India’s Most Valuable Companies » du magazine Business Today, les entreprises « Best under a Billion » de Forbes Asia et celles du classement « Fortune India’s Next 500 ».

La société collabore avec plus de 46 gouvernements clients, incluant des missions diplomatiques, ambassades et consulats, et s’appuie sur des technologies et des processus garantissant la sécurité des données. BLS International dispose aujourd’hui d’un réseau mondial de plus de 50 000 centres à travers le monde, et emploie plus de 60.000 collaborateurs, offrant des services consulaires, biométriques et citoyens de haute qualité.

BLS International est certifiée CMMI niveau de maturité 5 pour DEV, SVC et Security (V3.0), ISO 9001:2015 pour les systèmes de management de la qualité, ISO 27001:2013 pour les systèmes de management de la sécurité de l’information, ISO 14001:2015 pour les systèmes de management environnemental, entre autres.

BLS International est la seule entreprise cotée dans ce domaine, avec des opérations dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.blsinternational.com.