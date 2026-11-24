Le XXe Sommet de la Francophonie, réuni à Phnom Penh, s'est achevé sur un compromis qui ressemble fort à un rendez-vous manqué.

Faute d'avoir pu s'entendre sur le choix d'un secrétaire général, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de prolonger d'une année le mandat de Mme Louise Mushikiwabo, le temps de rechercher un consensus politique qui s'est révélé, cette fois, pratiquement impossible.

Une année supplémentaire, donc, pour prolonger exceptionnellement un mandat dont la durée normale est de quatre ans ! Voilà une innovation institutionnelle dont la conformité aux textes mériterait, à tout le moins, quelques éclaircissements.

Vu de l'Hexagone, le président Emmanuel Macron semble avoir trouvé une manière élégante de transmettre la patate chaude à son successeur, qui aura la charge de gérer les conséquences d'un compromis aussi fragile qu'inédit.

Vu d'Afrique, les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, sur fond de conflit dans la région des Grands Lacs, ont fini par peser lourdement sur une organisation qui avait pourtant placé ce sommet sous le signe de la paix et de la stabilité. Ironie du sort : c'est finalement le Rwanda, pays ayant fait de l'anglais une langue majeure de son système éducatif et institutionnel, qui obtient la prolongation d'une année de sa représentante à la tête de la Francophonie.

Une année qui ne sera probablement pas tout à fait ordinaire !

Vu de Mauritanie, en revanche, il y a matière à une satisfaction mesurée, malgré la déception que peut susciter l'absence d'élection. La candidature de notre compatriote, Dr Coumba Bâ, aura constitué une initiative diplomatique importante, permettant à notre pays d'affirmer ses ambitions et d'élargir ses contacts au sein de cet espace international. Le report laisse ouverte la perspective d'une nouvelle compétition, même si rien n'est encore acquis.

Ce regain d'intérêt pour la Francophonie intervient d'ailleurs à un moment où l'éternel débat sur la place de la langue française dans notre politique linguistique vient de refaire surface, à la faveur d'une prise de position de courants politiques, visiblement soucieux de préserver son usage et son enseignement.

Un espace de dialogue entre les cultures

Il y aurait beaucoup à dire sur cette question. Mais une chose me paraît essentielle : défendre la place constitutionnelle de l'arabe et promouvoir nos langues nationales n'implique nullement de renoncer au français, qui demeure, tous comptes faits, un instrument de savoir, de communication et d'ouverture sur le monde.

Et puisque nous parlons de mémoire et d'oubli...

J'aurais aimé que le roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihamoni, évoquât, parmi les grandes figures ayant entretenu les relations d'amitié avec son père, l'illustre président mauritanien Moktar Ould Daddah.

En effet, son père, le roi Norodom Sihanouk, avait été reçu en Mauritanie et notamment à Atar, où une réception mémorable lui avait été réservée dans le domaine estival de Hamody, sur le plateau de Mbarka wa Amara, dominant la grande Batha.

Un souvenir qui appartient à la petite histoire de notre ville, mais aussi à celle de la diplomatie mauritanienne.

Heureusement, le souverain cambodgien a eu une attention particulièrement heureuse en évoquant, dans son discours, notre compatriote, mon frère et ami Mbarek Ould Beyrouk, enfant d'Atar et de son ancienne kasbah, écrivain de talent dont l'œuvre a largement dépassé nos frontières.

Auteur notamment du remarquable roman " Et le ciel a oublié de pleuvoir", publié aux éditions Dapper, ainsi que de plusieurs autres œuvres qui occupent une place de choix dans la littérature mauritanienne d'expression française, Beyrouk incarne cette capacité de faire d'une langue héritée de l'histoire un instrument de création littéraire et de rayonnement culturel.

Il aime d'ailleurs rappeler, dans ses entretiens, la célèbre formule de l'écrivain algérien Kateb Yacine : « Le français est un butin de guerre. »

Une formule qui résonne singulièrement dans notre histoire.

Car pour une certaine élite, le français fut, à l'instar de la baguette de pain, un héritage de la colonisation, que nous avons fini par nous approprier, non comme une allégeance culturelle, mais comme un instrument supplémentaire d'expression et de connaissance.

L'essentiel n'est donc pas de savoir à qui appartient cette langue, mais ce que nous pouvons en faire.

Et si la Francophonie veut conserver sa raison d'être, elle gagnerait à se souvenir qu'elle n'est pas seulement une communauté linguistique ou une arène de rivalités diplomatiques, mais qu'elle aspire aussi à être un espace de dialogue entre les cultures et de rapprochement entre les peuples.

Espérons qu'après les turbulences de Phnom Penh, elle saura retrouver cette vocation première : faire de la langue partagée un instrument de paix, plutôt qu'un nouveau terrain de confrontation.



Abdel Kader Ould Mohamed