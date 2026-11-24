Le 28 novembre prochain, la Mauritanie célébrera le soixante-sixième anniversaire de son indépendance. Au-delà des cérémonies et des discours, cette commémoration nous invite à une exigence simple : honorer ceux qui ont construit le pays, c’est aussi nous préoccuper des conditions dans lesquelles ils vieillissent.

Derrière nos institutions, nos infrastructures et nos entreprises nationales se trouvent des générations de travailleurs : ouvriers, enseignants, agents publics, techniciens, cheminots et cadres. Par leur engagement, souvent dans des conditions difficiles, ils ont donné une réalité quotidienne à l’indépendance. Beaucoup sont aujourd’hui retraités. Leur dignité doit trouver sa place dans nos priorités nationales.

La nationalisation de la MIFERMA, en 1974 a marqué une autre étape décisive : celle de la maîtrise de nos ressources minières. Les générations de salariés qui ont accompagné le développement de la Société nationale industrielle et minière (SNIM) ont fait vivre cette ambition de souveraineté économique. Leur travail, leurs compétences et leurs sacrifices appartiennent pleinement à l’histoire du pays.

Honorer cet héritage nous oblige envers ceux qui l’ont porté.

La dignité à l’épreuve du coût de la vie

Pour un retraité, la reconnaissance se mesure aussi à la possibilité de se nourrir correctement, de se soigner, de payer ses charges et de conserver son autonomie.

Or, la hausse des prix fragilise les revenus fixes. Selon l’Agence nationale de la statistique et de l’analyse démographique, les prix à la consommation ont augmenté de 9,3 % entre septembre 2025 et septembre 2026. Lorsqu’une pension ne suit pas cette évolution, son bénéficiaire perd une partie de son pouvoir d’achat.

Les conséquences se manifestent dans les choix du quotidien : réduire certaines dépenses alimentaires, reporter une consultation, renoncer à un déplacement ou solliciter davantage ses enfants. La solidarité familiale demeure une force précieuse de notre société. Elle ne peut cependant assumer seule la protection des anciens travailleurs, alors que les jeunes ménages affrontent eux-mêmes des charges croissantes.

La pension est un droit acquis au terme d’une vie de contribution. Préserver sa valeur réelle doit constituer un objectif durable de la politique sociale.

Des engagements aux résultats

Les initiatives publiques méritent d’être reconnues. Le 9 avril 2026, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder une aide spéciale aux retraités du secteur public. Le 14 juillet, une réunion présidée par le Premier ministre a examiné les scénarios de réforme des pensions des fonctionnaires civils et militaires.

Ces démarches doivent se traduire par des améliorations lisibles : quels bénéficiaires, quels montants, quel calendrier et quelles garanties de continuité ?

Il convient également de tenir compte de la diversité des régimes. Les mesures destinées aux retraités de l’État ne répondent pas nécessairement à la situation des anciens salariés relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Une politique attentive aux retraités doit considérer ces différentes réalités.

Un examen régulier du pouvoir d’achat des pensions, donnant la priorité aux plus modestes et tenant compte des capacités de financement, permettrait de mieux prévenir la précarité.

La SNIM et sa Fondation : prolonger la solidarité

La SNIM a mis en place, en 2011, un régime de retraite complémentaire financé conjointement par l’entreprise et les salariés. Ses prestations sont versées pendant 120 mois, soit dix ans, à compter du départ à la retraite. La Fondation SNIM prend également en charge l’affiliation des retraités à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Ces acquis doivent être préservés. Ils appellent aussi une réflexion sur la situation des bénéficiaires après l’épuisement des dix années de versement. Comment éviter une nouvelle fragilisation des revenus à un âge où les besoins de santé et d’accompagnement peuvent s’accroître ? Cette question mérite un dialogue entre l’entreprise, la Fondation et les représentants des retraités.

La contribution de la Fondation à l’assainissement de Zouerate et de Nouadhibou est louable et utile à la collectivité. Les retraités de sa maison mère méritent également une place prioritaire dans son action sociale. Leur contribution au développement de l’entreprise justifie un programme durable, élaboré avec leurs représentants et doté d’un budget identifié.

Ce programme pourrait associer accès aux soins, aides aux plus vulnérables, soutien à des microprojets volontaires et missions rémunérées de transmission des compétences. Les anciens disposent d’une expérience qui pourrait bénéficier aux jeunes générations, à travers le tutorat, la formation ou des interventions ponctuelles adaptées.

Les microprojets pourraient concerner de petits commerces, des activités artisanales ou des services correspondant à l’expérience et à la santé des bénéficiaires. Leur réussite suppose un financement approprié, des débouchés réalistes et un accompagnement à la gestion.

Cette démarche doit rester librement choisie. Pour les retraités malades, dépendants ou très âgés, la priorité demeure une protection directe. La création d’une activité ne saurait devenir une condition pour vivre dignement.

Faire de la mémoire un engagement

À l’occasion du 28 novembre, l’État, les entreprises, les organismes de protection sociale et les représentants des retraités pourraient ouvrir un dialogue assorti d’engagements mesurables : protection du pouvoir d’achat, accompagnement sanitaire et social, soutien aux initiatives volontaires et bilan public des résultats.

L’indépendance de 1960 et la nationalisation de 1974 rappellent une même ambition : construire un pays maître de son destin, dont le développement bénéficie à sa population. Cette ambition prend tout son sens lorsqu’elle protège aussi ceux qui lui ont consacré leur vie de travail.

Les bâtisseurs de la Mauritanie attendent que leur contribution soit reconnue dans leurs conditions d’existence. Leur assurer une vieillesse digne est une responsabilité collective et une question de justice entre les générations.

À l’approche du 28 novembre, sachons célébrer le chemin parcouru en prenant soin de ceux qui l’ont ouvert.

Abidine Cheikhou Beyrouck

Retraité, ancien cadre supérieur en ressources humaines à la SNIM